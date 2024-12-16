Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 16.12.2024 (обновлено: 18:40 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989527400.html
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом - РИА Новости, 16.12.2024
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом
Правительство России на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:32
2024-12-16T18:40
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_638725c97b1871b15e12c765c319baae.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство России на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в практической работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов."Я знаю, что правительство работает на регулярной основе с бизнесом и эта встреча не пройдет даром. Если вы сформулируете свои идеи, предложения, мы в правительстве и в администрации будем это иметь в виду и постараемся все, что возможно, учесть в практической работе", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989528201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_406aef450d3adeec1112d8146047b8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом

Путин: правительство работает с бизнесом на регулярной основе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство России на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в практической работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
"Я знаю, что правительство работает на регулярной основе с бизнесом и эта встреча не пройдет даром. Если вы сформулируете свои идеи, предложения, мы в правительстве и в администрации будем это иметь в виду и постараемся все, что возможно, учесть в практической работе", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин поздравил российских бизнесменов с результатами работы
Вчера, 18:37
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала