https://ria.ru/20241216/putin-1989527400.html

Путин рассказал о работе правительства с бизнесом

Путин рассказал о работе правительства с бизнесом - РИА Новости, 16.12.2024

Путин рассказал о работе правительства с бизнесом

Правительство России на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:32

2024-12-16T18:32

2024-12-16T18:40

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_638725c97b1871b15e12c765c319baae.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство России на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в практической работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов."Я знаю, что правительство работает на регулярной основе с бизнесом и эта встреча не пройдет даром. Если вы сформулируете свои идеи, предложения, мы в правительстве и в администрации будем это иметь в виду и постараемся все, что возможно, учесть в практической работе", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241216/putin-1989528201.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин