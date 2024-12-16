https://ria.ru/20241216/putin-1989527400.html
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом - РИА Новости, 16.12.2024
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом
Правительство России на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:32
2024-12-16T18:32
2024-12-16T18:40
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство России на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в практической работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов."Я знаю, что правительство работает на регулярной основе с бизнесом и эта встреча не пройдет даром. Если вы сформулируете свои идеи, предложения, мы в правительстве и в администрации будем это иметь в виду и постараемся все, что возможно, учесть в практической работе", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989528201.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе правительства с бизнесом
Путин: правительство работает с бизнесом на регулярной основе
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство России на регулярной основе работает с бизнесом, если представители сформулируют свои идеи и предложения, то государство постарается учесть их в практической работе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
"Я знаю, что правительство работает на регулярной основе с бизнесом и эта встреча не пройдет даром. Если вы сформулируете свои идеи, предложения, мы в правительстве и в администрации будем это иметь в виду и постараемся все, что возможно, учесть в практической работе", - сказал глава государства.