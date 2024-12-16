https://ria.ru/20241216/putin-1989500226.html
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция - РИА Новости, 16.12.2024
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция
Президент России Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:26
2024-12-16T18:26
2024-12-16T18:26
россия
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Президент России Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом.
россия
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Путин на ежегодной встрече с бизнес-сообществом
Путин на ежегодной встрече с бизнес-сообществом
2024-12-16T18:26
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PT3M53S
РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, видео
Россия
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция
Президент России Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом.
2024-12-16T18:26
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PT3M53S
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция
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Президент России Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом.