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Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция - РИА Новости, 16.12.2024
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18:26 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/putin-1989500226.html
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция - РИА Новости, 16.12.2024
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция
Президент России Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:26
2024-12-16T18:26
россия
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Президент России Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом.
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Путин на ежегодной встрече с бизнес-сообществом
Путин на ежегодной встрече с бизнес-сообществом
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россия, видео
Россия
Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция
Президент России Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом.
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Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом. Трансляция

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Президент России Путин выступает на ежегодной встрече с бизнес-сообществом.
 
Россия
 
 
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