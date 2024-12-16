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Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих - РИА Новости, 16.12.2024
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15:21 16.12.2024 (обновлено: 16:25 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989476997.html
Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих
Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих
Президент России Владимир Путин призвал укреплять и развивать социальные гарантии российских военнослужащих и их семей, в том числе в обеспечении жильем и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:21
2024-12-16T16:25
безопасность
жилье
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал укреплять и развивать социальные гарантии российских военнослужащих и их семей, в том числе в обеспечении жильем и медицинском обслуживании. "Социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства. Да, за последние годы в этой сфере многое сделано. Только в текущем году обеспечены жильём свыше 55 тысяч военнослужащих, а в ближайшие три года на предоставление жилищной субсидии военнослужащим планируется направить ещё 113 миллиардов рублей", - заявил Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. В этом контексте он отметил высокую эффективность накопительно-ипотечной системы. "За 20 лет её работы обеспечено жильём свыше 202 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Добавлю, что нужно продолжать обустраивать военные городки, разумеется, повышать уровень медицинского обеспечения", - сказал президент РФ. По его словам, приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной военной операции. Забота о семьях погибших и получивших тяжёлые травмы в ходе боевых действий должна быть в центре внимания, добавил Путин. "Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы. Это и задача министерства обороны, и задача правительства Российской Федерации, всех руководителей всех уровней власти", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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безопасность, жилье, россия, владимир путин
Безопасность, Жилье, Россия, Владимир Путин
Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих

Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих и их семей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал укреплять и развивать социальные гарантии российских военнослужащих и их семей, в том числе в обеспечении жильем и медицинском обслуживании.
«
"Социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства. Да, за последние годы в этой сфере многое сделано. Только в текущем году обеспечены жильём свыше 55 тысяч военнослужащих, а в ближайшие три года на предоставление жилищной субсидии военнослужащим планируется направить ещё 113 миллиардов рублей", - заявил Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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В этом контексте он отметил высокую эффективность накопительно-ипотечной системы.
«
"За 20 лет её работы обеспечено жильём свыше 202 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Добавлю, что нужно продолжать обустраивать военные городки, разумеется, повышать уровень медицинского обеспечения", - сказал президент РФ.
По его словам, приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной военной операции. Забота о семьях погибших и получивших тяжёлые травмы в ходе боевых действий должна быть в центре внимания, добавил Путин.
"Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы. Это и задача министерства обороны, и задача правительства Российской Федерации, всех руководителей всех уровней власти", - подчеркнул президент.
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