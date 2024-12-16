https://ria.ru/20241216/putin-1989476997.html

Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих

Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал укреплять социальные гарантии военнослужащих

Президент России Владимир Путин призвал укреплять и развивать социальные гарантии российских военнослужащих и их семей, в том числе в обеспечении жильем и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:21

2024-12-16T15:21

2024-12-16T16:25

безопасность

жилье

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал укреплять и развивать социальные гарантии российских военнослужащих и их семей, в том числе в обеспечении жильем и медицинском обслуживании. "Социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства. Да, за последние годы в этой сфере многое сделано. Только в текущем году обеспечены жильём свыше 55 тысяч военнослужащих, а в ближайшие три года на предоставление жилищной субсидии военнослужащим планируется направить ещё 113 миллиардов рублей", - заявил Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. В этом контексте он отметил высокую эффективность накопительно-ипотечной системы. "За 20 лет её работы обеспечено жильём свыше 202 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Добавлю, что нужно продолжать обустраивать военные городки, разумеется, повышать уровень медицинского обеспечения", - сказал президент РФ. По его словам, приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной военной операции. Забота о семьях погибших и получивших тяжёлые травмы в ходе боевых действий должна быть в центре внимания, добавил Путин. "Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы. Это и задача министерства обороны, и задача правительства Российской Федерации, всех руководителей всех уровней власти", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, жилье, россия, владимир путин