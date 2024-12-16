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Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу - РИА Новости, 16.12.2024
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15:03 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/putin-1989468860.html
Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу
Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу
Нужно настраивать всю военную организацию РФ на совместную работу для достижения цели, в том числе это касается "народного ОПК", заявил президент России... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:03
2024-12-16T15:03
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нужно настраивать всю военную организацию РФ на совместную работу для достижения цели, в том числе это касается "народного ОПК", заявил президент России Владимир Путин. "Здесь очень много задач. В целом они решаются. И то, что происходит в народном ОПК, как мы сейчас говорим, в том, что происходит прямо на линии боевого соприкосновения. И нужно настраивать всю нашу военную организацию на такую совместную работу для достижения конечного результата", - сказал президент России, выступая на расширенной коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу

Путин заявил, что нужно настраивать всю военную организацию на совместную работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нужно настраивать всю военную организацию РФ на совместную работу для достижения цели, в том числе это касается "народного ОПК", заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь очень много задач. В целом они решаются. И то, что происходит в народном ОПК, как мы сейчас говорим, в том, что происходит прямо на линии боевого соприкосновения. И нужно настраивать всю нашу военную организацию на такую совместную работу для достижения конечного результата", - сказал президент России, выступая на расширенной коллегии министерства обороны РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин призвал наладить серийное производство вооружений
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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