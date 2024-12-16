https://ria.ru/20241216/putin-1989468860.html

Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу

Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу

Нужно настраивать всю военную организацию РФ на совместную работу для достижения цели, в том числе это касается "народного ОПК", заявил президент России... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:03

2024-12-16T15:03

2024-12-16T15:03

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нужно настраивать всю военную организацию РФ на совместную работу для достижения цели, в том числе это касается "народного ОПК", заявил президент России Владимир Путин. "Здесь очень много задач. В целом они решаются. И то, что происходит в народном ОПК, как мы сейчас говорим, в том, что происходит прямо на линии боевого соприкосновения. И нужно настраивать всю нашу военную организацию на такую совместную работу для достижения конечного результата", - сказал президент России, выступая на расширенной коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность