https://ria.ru/20241216/putin-1989467578.html
Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракты с Минобороны
Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракты с Минобороны - РИА Новости, 16.12.2024
Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракты с Минобороны
Свыше 430 тысяч граждан заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году, поток добровольцев не прекращается, превышая показатели 2023 года, заявил президент... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:01
2024-12-16T15:01
2024-12-16T15:21
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свыше 430 тысяч граждан заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году, поток добровольцев не прекращается, превышая показатели 2023 года, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. "В прошлом году свыше 300 тысяч наших граждан, наших мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В этом году на данный момент уже свыше 430 тысяч", - подчеркнул Путин. "Этот поток фактически добровольцев не прекращается", - добавил глава государства.
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россия, владимир путин
Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракты с Минобороны
Более 430 тысяч граждан заключили контракты с Минобороны в 2024 году
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свыше 430 тысяч граждан заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году, поток добровольцев не прекращается, превышая показатели 2023 года, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.
"В прошлом году свыше 300 тысяч наших граждан, наших мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В этом году на данный момент уже свыше 430 тысяч", - подчеркнул Путин.
"Этот поток фактически добровольцев не прекращается", - добавил глава государства.