https://ria.ru/20241216/putin-1989467578.html

Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракты с Минобороны

Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракты с Минобороны - РИА Новости, 16.12.2024

Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракты с Минобороны

Свыше 430 тысяч граждан заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году, поток добровольцев не прекращается, превышая показатели 2023 года, заявил президент... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:01

2024-12-16T15:01

2024-12-16T15:21

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свыше 430 тысяч граждан заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году, поток добровольцев не прекращается, превышая показатели 2023 года, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. "В прошлом году свыше 300 тысяч наших граждан, наших мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В этом году на данный момент уже свыше 430 тысяч", - подчеркнул Путин. "Этот поток фактически добровольцев не прекращается", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985316183.html

россия

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россия, владимир путин