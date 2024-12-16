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Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 16.12.2024 (обновлено: 15:29 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989460397.html
Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения
Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:49
2024-12-16T15:29
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен.Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны."Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241216/putin-1989469595.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения

Путин призвал сохранить набранный ВС РФ темп на линии боевого соприкосновения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен.
Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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