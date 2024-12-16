https://ria.ru/20241216/putin-1989460397.html

Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения

Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:49

2024-12-16T14:49

2024-12-16T15:29

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен.Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны."Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241216/putin-1989469595.html

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вооруженные силы рф, владимир путин, россия