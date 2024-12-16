https://ria.ru/20241216/putin-1989460397.html
Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения
Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:49
2024-12-16T14:49
2024-12-16T15:29
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989472503_0:42:3123:1799_1920x0_80_0_0_d71ad27f378c618b218592be39f0a685.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен.Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны."Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241216/putin-1989469595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989472503_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_179dc6cadd11a2a7242df2eea89db322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, владимир путин, россия
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин призвал сохранить набранный темп на линии боевого соприкосновения
Путин призвал сохранить набранный ВС РФ темп на линии боевого соприкосновения