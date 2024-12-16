https://ria.ru/20241216/putin-1989460290.html

Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин

Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин

Расходы на оборону нельзя повышать до бесконечности, потому что развиваться должны все составляющие государства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:49

2024-12-16T14:49

2024-12-16T15:01

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Расходы на оборону нельзя повышать до бесконечности, потому что развиваться должны все составляющие государства, заявил президент России Владимир Путин."Ещё раз вернусь к тому, что только что прозвучало - 6,3% ВВП мы тратим на повышение и укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение - развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, россия