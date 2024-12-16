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Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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14:49 16.12.2024 (обновлено: 15:01 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989460290.html
Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин
Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин
Расходы на оборону нельзя повышать до бесконечности, потому что развиваться должны все составляющие государства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:49
2024-12-16T15:01
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Расходы на оборону нельзя повышать до бесконечности, потому что развиваться должны все составляющие государства, заявил президент России Владимир Путин."Ещё раз вернусь к тому, что только что прозвучало - 6,3% ВВП мы тратим на повышение и укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение - развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин

Путин заявил, что нельзя до бесконечности повышать расходы на оборону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Расходы на оборону нельзя повышать до бесконечности, потому что развиваться должны все составляющие государства, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Ещё раз вернусь к тому, что только что прозвучало - 6,3% ВВП мы тратим на повышение и укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение - развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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