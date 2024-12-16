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Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине возможным - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 16.12.2024 (обновлено: 14:51 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989452697.html
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине возможным
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине возможным - РИА Новости, 16.12.2024
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине возможным
Президент РФ Владимир Путин считает снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет возможным и преступным. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:37
2024-12-16T14:51
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет возможным и преступным.Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны."Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление", - заявил Путин."Пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой", - добавил он.
https://ria.ru/20241216/putin-1989462473.html
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Путин о снижении мобилизационного возраста на Украине
Украинские власти снизят мобилизационный возраст, "погонят пацанов на убой", а потом "эти деятели" просто сбегут за границу, считает Путин.
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украина, владимир путин, россия, безопасность
Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине возможным

Путин назвал снижение мобилизационного возраста до 18 лет на Украине возможным

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет возможным и преступным.
Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление", - заявил Путин.
"Пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой", - добавил он.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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