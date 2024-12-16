https://ria.ru/20241216/putin-1989452697.html

Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине возможным

Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине возможным - РИА Новости, 16.12.2024

Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине возможным

Президент РФ Владимир Путин считает снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет возможным и преступным. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:37

2024-12-16T14:37

2024-12-16T14:51

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет возможным и преступным.Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны."Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление", - заявил Путин."Пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой", - добавил он.

https://ria.ru/20241216/putin-1989462473.html

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Путин о снижении мобилизационного возраста на Украине Украинские власти снизят мобилизационный возраст, "погонят пацанов на убой", а потом "эти деятели" просто сбегут за границу, считает Путин. 2024-12-16T14:37 true PT0M41S

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украина, владимир путин, россия, безопасность