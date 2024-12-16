https://ria.ru/20241216/putin-1989452596.html

В Конституции Украины нет путей продления власти президента, заявил Путин

В Конституции Украины нет путей продления власти президента, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

В Конституции Украины нет путей продления власти президента, заявил Путин

В конституции Украины нет способов продления президентской власти, ссылки на военное положение здесь не имеют значения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:37

2024-12-16T14:37

2024-12-16T15:21

украина

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В конституции Украины нет способов продления президентской власти, ссылки на военное положение здесь не имеют значения, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны."Этот режим (на Украине - ред.) вообще утрачивает во всяком случае, очевидно, признаки государственности. Когда мы говорим о нелегитимности, что мы имеем в виду. На выборы не пошли - не пошли, а конституция дает возможность продлить полномочия президента - нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти - Рады. Все, и ссылка на военное положение не имеет значение", - сказал он.

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989471226.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

украина, владимир путин, в мире