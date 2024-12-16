https://ria.ru/20241216/putin-1989452596.html
В Конституции Украины нет путей продления власти президента, заявил Путин
В Конституции Украины нет путей продления власти президента, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
В Конституции Украины нет путей продления власти президента, заявил Путин
В конституции Украины нет способов продления президентской власти, ссылки на военное положение здесь не имеют значения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:37
2024-12-16T14:37
2024-12-16T15:21
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В конституции Украины нет способов продления президентской власти, ссылки на военное положение здесь не имеют значения, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны."Этот режим (на Украине - ред.) вообще утрачивает во всяком случае, очевидно, признаки государственности. Когда мы говорим о нелегитимности, что мы имеем в виду. На выборы не пошли - не пошли, а конституция дает возможность продлить полномочия президента - нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти - Рады. Все, и ссылка на военное положение не имеет значение", - сказал он.
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989471226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, в мире
Украина, Владимир Путин, В мире
В Конституции Украины нет путей продления власти президента, заявил Путин
Путин: Конституция Украины не предусматривает продления президентской власти