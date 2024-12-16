https://ria.ru/20241216/putin-1989439448.html
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:03
2024-12-16T14:03
2024-12-16T14:03
владимир путин
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_638725c97b1871b15e12c765c319baae.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США. "С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся 10-летиями архитектуру безопасности", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он уточнил, что действующая администрация США и практически весь коллективный Запад не оставляют попыток сохранить глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои "так называемые правила", которые при этом заставляют переделывать так, как им удобно.
https://ria.ru/20241216/putin-1989430611.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_406aef450d3adeec1112d8146047b8db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, россия, в мире
Владимир Путин, США, Россия, В мире
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин
Путин: новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США