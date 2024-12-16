https://ria.ru/20241216/putin-1989439448.html

Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин

Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:03

2024-12-16T14:03

2024-12-16T14:03

владимир путин

сша

россия

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США. "С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся 10-летиями архитектуру безопасности", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он уточнил, что действующая администрация США и практически весь коллективный Запад не оставляют попыток сохранить глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои "так называемые правила", которые при этом заставляют переделывать так, как им удобно.

https://ria.ru/20241216/putin-1989430611.html

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2024

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владимир путин, сша, россия, в мире