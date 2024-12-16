Рейтинг@Mail.ru
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/putin-1989439448.html
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:03
2024-12-16T14:03
владимир путин
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_638725c97b1871b15e12c765c319baae.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США. "С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся 10-летиями архитектуру безопасности", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он уточнил, что действующая администрация США и практически весь коллективный Запад не оставляют попыток сохранить глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои "так называемые правила", которые при этом заставляют переделывать так, как им удобно.
https://ria.ru/20241216/putin-1989430611.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_406aef450d3adeec1112d8146047b8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сша, россия, в мире
Владимир Путин, США, Россия, В мире
Новые военные союзы образовываются в мире с подачи США, заявил Путин

Путин: новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США.
"С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся 10-летиями архитектуру безопасности", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он уточнил, что действующая администрация США и практически весь коллективный Запад не оставляют попыток сохранить глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои "так называемые правила", которые при этом заставляют переделывать так, как им удобно.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин
Вчера, 13:44
 
Владимир ПутинСШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала