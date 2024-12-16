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Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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14:02 16.12.2024 (обновлено: 14:43 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html
Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин
Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин
Одним из ключевых инструментов защиты суверенитета России остаются стратегические ядерные силы, их потенциал и развитие будут поддерживаться дальше, заявил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:02
2024-12-16T14:43
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одним из ключевых инструментов защиты суверенитета России остаются стратегические ядерные силы, их потенциал и развитие будут поддерживаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин."Одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы. Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20241216/putin--1989428806.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин

Путин: одним из ключевых инструментов защиты суверенитета остаются ядерные силы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одним из ключевых инструментов защиты суверенитета России остаются стратегические ядерные силы, их потенциал и развитие будут поддерживаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы. Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Вчера, 13:40
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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