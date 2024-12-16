https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html

Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин

Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин

Одним из ключевых инструментов защиты суверенитета России остаются стратегические ядерные силы, их потенциал и развитие будут поддерживаться дальше, заявил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:02

2024-12-16T14:02

2024-12-16T14:43

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Одним из ключевых инструментов защиты суверенитета России остаются стратегические ядерные силы, их потенциал и развитие будут поддерживаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин."Одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы. Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20241216/putin--1989428806.html

россия

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россия, владимир путин