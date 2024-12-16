https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html

Путин призвал наладить серийное производство вооружений

Путин призвал наладить серийное производство вооружений - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал наладить серийное производство вооружений

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отладить в России все вопросы серийного производства вооружений, в том числе гиперзвуковых систем. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:51

2024-12-16T13:51

2024-12-16T14:08

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отладить в России все вопросы серийного производства вооружений, в том числе гиперзвуковых систем.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. В ходе выступления он отметил риски, связанные с развертыванием американских ракет средней дальности в Европе и АТР."Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html

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2024

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безопасность, россия, европа, владимир путин, атр