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Путин призвал наладить серийное производство вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
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13:51 16.12.2024 (обновлено: 14:08 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
Путин призвал наладить серийное производство вооружений
Путин призвал наладить серийное производство вооружений - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал наладить серийное производство вооружений
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отладить в России все вопросы серийного производства вооружений, в том числе гиперзвуковых систем. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:51
2024-12-16T14:08
безопасность
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отладить в России все вопросы серийного производства вооружений, в том числе гиперзвуковых систем.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. В ходе выступления он отметил риски, связанные с развертыванием американских ракет средней дальности в Европе и АТР."Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html
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безопасность, россия, европа, владимир путин, атр
Безопасность, Россия, Европа, Владимир Путин, АТР
Путин призвал наладить серийное производство вооружений

Путин призвал наладить серийное производство вооружений, включая гиперзвуковое

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отладить в России все вопросы серийного производства вооружений, в том числе гиперзвуковых систем.
Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. В ходе выступления он отметил риски, связанные с развертыванием американских ракет средней дальности в Европе и АТР.
"Нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых", - подчеркнул Путин.
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БезопасностьРоссияЕвропаВладимир ПутинАТР
 
 
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