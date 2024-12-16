Рейтинг@Mail.ru
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 16.12.2024 (обновлено: 13:58 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989433318.html
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:49
2024-12-16T13:58
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_638725c97b1871b15e12c765c319baae.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешено, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989433223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988867659_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_406aef450d3adeec1112d8146047b8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин

Путин: РФ не втягивается в гонку вооружений в ущерб экономическому развитию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.
"Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешено, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин: более тысячи человек ежедневно заключают контракт с Минобороны
Вчера, 13:49
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала