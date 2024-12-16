https://ria.ru/20241216/putin-1989433318.html
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:49
2024-12-16T13:49
2024-12-16T13:58
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешено, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин
Путин: РФ не втягивается в гонку вооружений в ущерб экономическому развитию