https://ria.ru/20241216/putin-1989433318.html

Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин

Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений, заявил Путин

Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:49

2024-12-16T13:49

2024-12-16T13:58

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешено, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989433223.html

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2024

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россия, владимир путин, в мире