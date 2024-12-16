https://ria.ru/20241216/putin-1989433130.html

Путин заявил о важности нестратегических ядерных сил

Путин заявил о важности нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 16.12.2024

Путин заявил о важности нестратегических ядерных сил

Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:49

2024-12-16T13:49

2024-12-16T14:42

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений, заявил президент России Владимир Путин."Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html

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владимир путин, безопасность, россия