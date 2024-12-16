https://ria.ru/20241216/putin-1989433130.html
Путин заявил о важности нестратегических ядерных сил
Путин заявил о важности нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 16.12.2024
Путин заявил о важности нестратегических ядерных сил
Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:49
2024-12-16T13:49
2024-12-16T14:42
владимир путин
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989210415_0:75:3263:1911_1920x0_80_0_0_9750697ff510c088330ce943c4c8d35c.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений, заявил президент России Владимир Путин."Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989210415_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_9b028522aae6fcda1a406a8a0beb4cfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин заявил о важности нестратегических ядерных сил
Путин заявил, что важно держать нестратегические ядерные силы в готовности