https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html

Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками

Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками - РИА Новости, 16.12.2024

Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками

Несколько тысяч беспилотников поступают ежедневно в российские войска, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:47

2024-12-16T13:47

2024-12-16T14:03

владимир путин

россия

безопасность

технологии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Несколько тысяч беспилотников поступают ежедневно в российские войска, заявил президент России Владимир Путин"Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в той сфере. Некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФОн отметил, что надо и дальше повышать боевые и эксплуатационные характеристики БПЛА.

https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html

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владимир путин, россия, безопасность, технологии