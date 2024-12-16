Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 16.12.2024 (обновлено: 14:03 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками - РИА Новости, 16.12.2024
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками
Несколько тысяч беспилотников поступают ежедневно в российские войска, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:47
2024-12-16T14:03
владимир путин
россия
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Несколько тысяч беспилотников поступают ежедневно в российские войска, заявил президент России Владимир Путин"Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в той сфере. Некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФОн отметил, что надо и дальше повышать боевые и эксплуатационные характеристики БПЛА.
https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, безопасность, технологии
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Технологии
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками

Путин: несколько тысяч БПЛА поступают в ВС России ежедневно

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Несколько тысяч беспилотников поступают ежедневно в российские войска, заявил президент России Владимир Путин
"Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в той сфере. Некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Он отметил, что надо и дальше повышать боевые и эксплуатационные характеристики БПЛА.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия продолжит развивать ядерные силы, заявил Путин
Вчера, 14:02
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала