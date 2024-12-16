https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками - РИА Новости, 16.12.2024
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками
Несколько тысяч беспилотников поступают ежедневно в российские войска, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:47
2024-12-16T13:47
2024-12-16T14:03
владимир путин
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безопасность
технологии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Несколько тысяч беспилотников поступают ежедневно в российские войска, заявил президент России Владимир Путин"Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в той сфере. Некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФОн отметил, что надо и дальше повышать боевые и эксплуатационные характеристики БПЛА.
https://ria.ru/20241216/putin-1989438345.html
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владимир путин, россия, безопасность, технологии
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Технологии
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками
Путин: несколько тысяч БПЛА поступают в ВС России ежедневно