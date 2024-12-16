https://ria.ru/20241216/putin-1989432127.html
Путин призвал добиваться целей СВО
Путин призвал добиваться целей СВО - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал добиваться целей СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости и дальше развивать армию и флот, добиваться целей СВО, быть готовыми к ответу на потенциальные вызовы... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:47
2024-12-16T13:47
2024-12-16T14:40
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости и дальше развивать армию и флот, добиваться целей СВО, быть готовыми к ответу на потенциальные вызовы безопасности.Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Сегодня важно продолжить поступательное системное развитие армии и флота, добиваться достижение целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989433418.html
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин призвал добиваться целей СВО
Путин призвал развивать добиваться целей СВО и развивать армию и флот