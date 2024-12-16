https://ria.ru/20241216/putin-1989430611.html

Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин

Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин

Россия должна налаживать военно-техническое сотрудничество с союзниками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:44

2024-12-16T13:44

2024-12-16T13:55

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия должна налаживать военно-техническое сотрудничество с союзниками, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами – с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html

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россия, владимир путин, в мире