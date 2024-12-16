https://ria.ru/20241216/putin-1989430611.html
Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин
Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин
Россия должна налаживать военно-техническое сотрудничество с союзниками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:44
2024-12-16T13:44
2024-12-16T13:55
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия должна налаживать военно-техническое сотрудничество с союзниками, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами – с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия должна наращивать военное сотрудничество с союзниками, заявил Путин
Путин: РФ должна наращивать военно-техническое сотрудничество с союзниками