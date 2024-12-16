https://ria.ru/20241216/putin-1989430213.html
Путин потребовал наращивать производство БПЛА
Путин потребовал наращивать производство БПЛА - РИА Новости, 16.12.2024
Путин потребовал наращивать производство БПЛА
Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ потребовал наращивать производство БПЛА. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:43
2024-12-16T13:43
2024-12-16T13:53
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ потребовал наращивать производство БПЛА."Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.Глава государства традиционно принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны, чтобы дать оценку работе ведомства за прошедший период и озвучить задачи, которые предстоит выполнить.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989433903.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин потребовал наращивать производство БПЛА
Путин на коллегии Минобороны потребовал наращивать производство БПЛА
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ потребовал наращивать производство БПЛА.
"Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства традиционно принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны, чтобы дать оценку работе ведомства за прошедший период и озвучить задачи, которые предстоит выполнить.