https://ria.ru/20241216/putin-1989430213.html

Путин потребовал наращивать производство БПЛА

Путин потребовал наращивать производство БПЛА - РИА Новости, 16.12.2024

Путин потребовал наращивать производство БПЛА

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ потребовал наращивать производство БПЛА. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:43

2024-12-16T13:43

2024-12-16T13:53

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ потребовал наращивать производство БПЛА."Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.Глава государства традиционно принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны, чтобы дать оценку работе ведомства за прошедший период и озвучить задачи, которые предстоит выполнить.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989433903.html

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россия, владимир путин, безопасность