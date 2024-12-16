https://ria.ru/20241216/putin-1989430123.html
Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу
Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу
Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:43
2024-12-16T13:43
2024-12-16T14:13
владимир путин
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970753762_0:18:3079:1749_1920x0_80_0_0_98724f3e5b2f4d4f2d216185c38049ce.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970753762_50:0:2778:2046_1920x0_80_0_0_4a082acba16f57034b9bb3a57d932239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу
Путин заявил, что важно ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу