https://ria.ru/20241216/putin-1989430123.html

Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу

Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу

Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:43

2024-12-16T13:43

2024-12-16T14:13

владимир путин

технологии

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html

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владимир путин, технологии, россия