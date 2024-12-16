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Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу - РИА Новости, 16.12.2024
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13:43 16.12.2024 (обновлено: 14:13 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989430123.html
Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу
Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу
Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:43
2024-12-16T14:13
владимир путин
технологии
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
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владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
Путин призвал внедрить передовые технологии в военную сферу

Путин заявил, что важно ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин призвал наладить серийное производство вооружений
Вчера, 13:51
 
Владимир ПутинТехнологииРоссия
 
 
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