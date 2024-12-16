https://ria.ru/20241216/putin-1989429554.html

Путин призвал повышать уровень владения техникой и управления войсками

Путин призвал повышать уровень владения техникой и управления войсками - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал повышать уровень владения техникой и управления войсками

Вооруженные силы РФ должны совершенствовать способы ведения военных действий, повысить уровень владения техникой и эффективность управления войсками, заявил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:42

2024-12-16T13:42

2024-12-16T14:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ должны совершенствовать способы ведения военных действий, повысить уровень владения техникой и эффективность управления войсками, заявил президент России Владимир Путин."Следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях", - сказал Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989435706.html

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россия, владимир путин, безопасность