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Путин призвал повышать уровень владения техникой и управления войсками
Путин призвал повышать уровень владения техникой и управления войсками - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал повышать уровень владения техникой и управления войсками
Вооруженные силы РФ должны совершенствовать способы ведения военных действий, повысить уровень владения техникой и эффективность управления войсками, заявил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:42
2024-12-16T13:42
2024-12-16T14:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ должны совершенствовать способы ведения военных действий, повысить уровень владения техникой и эффективность управления войсками, заявил президент России Владимир Путин."Следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях", - сказал Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал повышать уровень владения техникой и управления войсками
Путин: в РФ нужно повышать уровень владения техникой и управления войсками