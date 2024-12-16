https://ria.ru/20241216/putin-1989429453.html
Путин призвал обеспечить отслеживание старта ракет средней дальности
Путин призвал обеспечить отслеживание старта ракет средней дальности - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал обеспечить отслеживание старта ракет средней дальности
Министерству обороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:42
2024-12-16T13:42
2024-12-16T14:06
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерству обороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о развертывании таких систем американской стороной."Уже говорил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача - обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989441130.html
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владимир путин, россия, сша, европа, безопасность
Владимир Путин, Россия, США, Европа, Безопасность
Путин призвал обеспечить отслеживание старта ракет средней дальности
Путин призвал обеспечить отслеживание старта и перехват ракет средней дальности