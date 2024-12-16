https://ria.ru/20241216/putin-1989429453.html

Путин призвал обеспечить отслеживание старта ракет средней дальности

Путин призвал обеспечить отслеживание старта ракет средней дальности - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал обеспечить отслеживание старта ракет средней дальности

Министерству обороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:42

2024-12-16T13:42

2024-12-16T14:06

владимир путин

россия

сша

европа

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерству обороны необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о развертывании таких систем американской стороной."Уже говорил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача - обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989441130.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, сша, европа, безопасность