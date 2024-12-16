https://ria.ru/20241216/putin-1989429069.html

Путин прокомментировал возможное развертывание США ракет в АТР

Путин прокомментировал возможное развертывание США ракет в АТР - РИА Новости, 16.12.2024

Путин прокомментировал возможное развертывание США ракет в АТР

Россия будет реагировать на риски развертывания США ракет в АТР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:41

2024-12-16T13:41

2024-12-16T15:26

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия будет реагировать на риски развертывания США ракет в АТР, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже говорил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать", - сказал Путин на расширенной коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/ssha-1989459280.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, атр, россия, в мире, владимир путин