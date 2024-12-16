https://ria.ru/20241216/putin-1989428361.html

Путин заявил об увеличении военных расходов странами НАТО

Путин заявил об увеличении военных расходов странами НАТО - РИА Новости, 16.12.2024

Путин заявил об увеличении военных расходов странами НАТО

Страны НАТО увеличивают военные расходы, у границ России формируются ударные группировки войск, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:39

2024-12-16T13:39

2024-12-16T14:04

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Страны НАТО увеличивают военные расходы, у границ России формируются ударные группировки войск, заявил президент России Владимир Путин."Сами страны НАТО увеличивают военные расходы. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса. Так, численность американских войск в Европе уже превысила 100 тысяч человек", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989439448.html

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россия, владимир путин, нато, европа, в мире, безопасность