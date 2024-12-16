https://ria.ru/20241216/putin-1989427902.html
Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин
Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин
Оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:38
2024-12-16T13:38
2024-12-16T13:49
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988636781_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec61016223b17eba219528397e19d2b3.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988636781_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ffc2e42a0255c42fd5d5e0c7425e8bd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин
Путин: оснащение армии современными образцами оружия идет ускоренными темпами