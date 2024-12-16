https://ria.ru/20241216/putin-1989427902.html

Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин

Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин

Оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:38

2024-12-16T13:38

2024-12-16T13:49

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин