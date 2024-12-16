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Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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13:38 16.12.2024 (обновлено: 13:49 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989427902.html
Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин
Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин
Оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:38
2024-12-16T13:49
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Армию и флот оснащают современными образцами вооружений, заявил Путин

Путин: оснащение армии современными образцами оружия идет ускоренными темпами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оснащение армии и флота России современными образцами вооружений идет ускоренными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками
Вчера, 13:47
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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