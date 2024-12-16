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США ведут гибридную войну против России, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 16.12.2024 (обновлено: 13:46 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989426258.html
США ведут гибридную войну против России, заявил Путин
США ведут гибридную войну против России, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
США ведут гибридную войну против России, заявил Путин
Никаких правил для США нет, против неугодных государств, в том числе России, они ведут гибридные войны, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:35
2024-12-16T13:46
специальная военная операция на украине
сша
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Никаких правил для США нет, против неугодных государств, в том числе России, они ведут гибридные войны, заявил президент РФ Владимир Путин"(США - ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые "правила", которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них - ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает… А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания", - сказал Путин на расширенном зеландии коллегии министерства обороны РФ
https://ria.ru/20241216/putin-1989429069.html
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сша, россия, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире, Владимир Путин
США ведут гибридную войну против России, заявил Путин

Путин: США ведут гибридные войны против неугодных государств, в том числе России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Никаких правил для США нет, против неугодных государств, в том числе России, они ведут гибридные войны, заявил президент РФ Владимир Путин
"(США - ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые "правила", которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них - ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает… А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания", - сказал Путин на расширенном зеландии коллегии министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин прокомментировал возможное развертывание США ракет в АТР
Вчера, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
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