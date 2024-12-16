https://ria.ru/20241216/putin-1989426258.html

США ведут гибридную войну против России, заявил Путин

США ведут гибридную войну против России, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

США ведут гибридную войну против России, заявил Путин

Никаких правил для США нет, против неугодных государств, в том числе России, они ведут гибридные войны, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:35

2024-12-16T13:35

2024-12-16T13:46

специальная военная операция на украине

сша

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Никаких правил для США нет, против неугодных государств, в том числе России, они ведут гибридные войны, заявил президент РФ Владимир Путин"(США - ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые "правила", которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них - ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает… А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания", - сказал Путин на расширенном зеландии коллегии министерства обороны РФ

https://ria.ru/20241216/putin-1989429069.html

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сша, россия, в мире, владимир путин