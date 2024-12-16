https://ria.ru/20241216/putin-1989426114.html

США продолжают накачивать киевский режим оружием, заявил Путин

США продолжают накачивать киевский режим оружием, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

США продолжают накачивать киевский режим оружием, заявил Путин

Соединенные Штаты Америки продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:34

2024-12-16T13:34

2024-12-16T13:52

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, заявил президент РФ Владимир Путин."В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами. Отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989432127.html

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Варвара Скокшина

сша, владимир путин, россия, в мире