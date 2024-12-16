https://ria.ru/20241216/putin-1989426010.html

Запад доводит Россию до красной черты, заявил Путин

Запад доводит Россию до красной черты, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Запад доводит Россию до красной черты, заявил Путин

Запад доводит Россию до красной черты, на это Россия не может не отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:33

2024-12-16T13:33

2024-12-16T16:22

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Запад доводит Россию до красной черты, на это Россия не может не отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин."Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989430123.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, безопасность