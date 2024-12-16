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Запад доводит Россию до красной черты, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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13:33 16.12.2024 (обновлено: 16:22 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989426010.html
Запад доводит Россию до красной черты, заявил Путин
Запад доводит Россию до красной черты, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Запад доводит Россию до красной черты, заявил Путин
Запад доводит Россию до красной черты, на это Россия не может не отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:33
2024-12-16T16:22
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Запад доводит Россию до красной черты, на это Россия не может не отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин."Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989430123.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Запад доводит Россию до красной черты, заявил Путин

Путин: Запад доводит РФ до красной черты и пугает население российской угрозой

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Запад доводит Россию до красной черты, на это Россия не может не отвечать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Вчера, 13:43
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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