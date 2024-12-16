https://ria.ru/20241216/putin-1989425873.html
Путин обвинил США и Запад в навязывании своих правил
Путин обвинил США и Запад в навязывании своих правил - РИА Новости, 16.12.2024
Путин обвинил США и Запад в навязывании своих правил
США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:32
2024-12-16T13:32
2024-12-16T13:44
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, что действующая администрация США, практически весь коллективный Запад, ...продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241208/ssha-1987983460.html
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сша, владимир путин, россия
США, Владимир Путин, Россия
Путин обвинил США и Запад в навязывании своих правил
Путин заявил, что США и Запад пытаются навязать миру свои правила