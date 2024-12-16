https://ria.ru/20241216/putin-1989425567.html
Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО
Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО - РИА Новости, 16.12.2024
Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей специальной военной операции. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:32
2024-12-16T13:32
2024-12-16T13:37
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей специальной военной операции."Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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владимир путин, россия
Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО
Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО