https://ria.ru/20241216/putin-1989425567.html

Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО

Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО - РИА Новости, 16.12.2024

Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей специальной военной операции. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:32

2024-12-16T13:32

2024-12-16T13:37

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей специальной военной операции."Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989427196.html

россия

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владимир путин, россия