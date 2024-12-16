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"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи - РИА Новости, 16.12.2024
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13:31 16.12.2024 (обновлено: 21:17 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи
"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи - РИА Новости, 16.12.2024
"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи
Президент Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:31
2024-12-16T21:17
вооруженные силы рф
россия
сша
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О ходе спецоперации"Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания", — сказал президент.О киевском режиме&quot;Деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. Скорее всего, так и будет&quot;, — указал российский лидер.Нападение на Курскую область&quot;И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил —выбросить противника с нашей территории&quot;, — отметил глава государства.Ситуация в мире&quot;(США. — Прим. ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них. — Прим. ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает. А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания&quot;, — указал Путин.Дополнительные меры безопасности"Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания", — подчеркнул президент.Поручения по развитию Вооруженных сил&quot;Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны&quot;, — отметил глава государства.
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
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украина
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Путин: люди добровольно идут на фронт
Более тысячи человек в среднем ежедневно заключают в этом году контракты о военной службе, рассказал Путин.
2024-12-16T13:31
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PT0M12S
Путин на коллегии Минобороны объявил минуту молчания в память о павших бойцах в зоне СВО
"Наш долг - помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ" Путин в начале выступления на коллегии Минобороны объявил минуту молчания в память о павших.
2024-12-16T13:31
true
PT0M49S
Путин: "Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве"
Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть в 2014 году, напомнил Путин. Люди, которые находятся у власти на Украине, ежедневно совершают преступления и против своего народа, и против народа российского, подчеркнул президент.
2024-12-16T13:31
true
PT0M58S
Путин о снижении мобилизационного возраста на Украине
Украинские власти снизят мобилизационный возраст, "погонят пацанов на убой", а потом "эти деятели" просто сбегут за границу, считает Путин.
2024-12-16T13:31
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PT0M41S
Путин: "На Западе считают себя представителями Господа на Земле"
Путин заявил, что на Западе считают себя представителями Господа на Земле, хотя сами в Господа не верят. Глава государства также вновь отметил, что США пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует на кого-то нападать.
2024-12-16T13:31
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PT1M06S
Путин: Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем
Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем, заявил Путин
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Путин о политике ядерного сдерживания
Путин о политике ядерного сдерживания
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вооруженные силы рф, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Вооруженные силы РФ, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи

Путин заявил, что ВС России прочно владеют стратегической инициативой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О ходе спецоперации

  • На линии фронта произошел перелом, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения;
  • текущий год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО, Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов;
  • набранный темп на линии фронта должен быть сохранен;
  • россияне понимают, за что сражается страна, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды;
  • в этом году более тысячи человек ежедневно поступают на военную службу по контракту;
  • в 2023 году свыше 300 тысяч граждан заключили контракт с Минобороны, сегодня — уже свыше 430 тысяч, и поток добровольцев не прекращается;
  • российские бойцы в зоне СВО не жалеют своих жизней;
  • забота о семьях погибших и получивших ранения на спецоперации должна быть в центре внимания.
«
"Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания", — сказал президент.

О киевском режиме

  • Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве;
  • нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности;
  • все беды Украины и России начались после антиконституционного переворота 2014 года в Киеве;
  • украинские власти каждый день совершают преступления против своего народа и народа России;
  • в Конституции Украины нет способов продления президентской власти, ссылки на военное положение здесь не имеют значения;
  • Киев может пойти на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, но это не поменяет ситуацию на поле боя.
«

"Деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. Скорее всего, так и будет", — указал российский лидер.

Нападение на Курскую область

  • Действия ВСУ в приграничных регионах — это бессмысленная для них авантюра;
  • нападение Украины на Курскую область — преступление, из-за действий боевиков страдает гражданское население;
  • все злодеяния киевского режима должны быть зафиксированы, особенно в отношении мирного населения;
  • российские спецслужбы должны найти и покарать преступников, действовавших в Курской области.
«

"И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил —выбросить противника с нашей территории", — отметил глава государства.

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Украинский пленный рассказал, как расстреливал гражданское население
Вчера, 08:14

Ситуация в мире

  • Военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной;
  • действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить доминирование;
  • США продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, стремясь нанести России стратегическое поражение;
  • Штаты поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников;
  • новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США;
  • страны НАТО увеличивают военные расходы, у границ России сколачиваются ударные группировки войск;
  • альянс наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем;
  • США пугают свое население мифическими заявлениями, что Москва якобы планирует нападать на кого-то;
  • Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать.
«

"(США. — Прим. ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них. — Прим. ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает. А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания", — указал Путин.

Дополнительные меры безопасности

  • Серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время;
  • "Орешник" при групповом применении нескольких комплексов одновременно сопоставим по мощи с применением ядерного оружия, но при этом не происходит радиоактивного заражения;
  • одним из ключевых инструментов защиты суверенитета России остаются стратегические ядерные силы, их потенциал и развитие будут поддерживаться дальше;
  • доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже составила 95%;
  • важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений;
  • в России необходимо отладить все вопросы серийного производства вооружений, в том числе гиперзвуковых систем;
  • необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват;
  • Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем.
«
"Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания", — подчеркнул президент.

Поручения по развитию Вооруженных сил

  • Россия уделяет серьезное внимание наращиванию потенциала своих Вооруженных сил, Москве важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота;
  • опыт СВО должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений;
  • проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил;
  • необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу;
  • среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений в России составляет пять-семь суток благодаря взаимодействию военных и ОПК;
  • необходимо создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения;
  • Россия должна налаживать военно-техническое сотрудничество с союзниками;
  • нужно настраивать всю военную организацию России на совместную работу, в том числе это касается "народного ОПК";
  • требуется нарастить производство БПЛА.
«

"Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", — отметил глава государства.

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В России появятся войска беспилотных систем
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Вооруженные силы РФРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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