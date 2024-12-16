https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи

"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи - РИА Новости, 16.12.2024

"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи

Президент Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:31

2024-12-16T13:31

2024-12-16T21:17

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны России. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О ходе спецоперации"Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания", — сказал президент.О киевском режиме"Деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. Скорее всего, так и будет", — указал российский лидер.Нападение на Курскую область"И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил —выбросить противника с нашей территории", — отметил глава государства.Ситуация в мире"(США. — Прим. ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них. — Прим. ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает. А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания", — указал Путин.Дополнительные меры безопасности"Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания", — подчеркнул президент.Поручения по развитию Вооруженных сил"Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", — отметил глава государства.

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html

россия

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вооруженные силы рф, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато