"В ближайшее время": Путин поставил перед армией новые задачи

Путин заявил, что ВС России прочно владеют стратегической инициативой
О ходе спецоперации
- На линии фронта произошел перелом, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на линии боевого соприкосновения;
- текущий год стал знаковым в вопросе достижения целей СВО, Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов;
- набранный темп на линии фронта должен быть сохранен;
- россияне понимают, за что сражается страна, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды;
- в этом году более тысячи человек ежедневно поступают на военную службу по контракту;
- в 2023 году свыше 300 тысяч граждан заключили контракт с Минобороны, сегодня — уже свыше 430 тысяч, и поток добровольцев не прекращается;
- российские бойцы в зоне СВО не жалеют своих жизней;
- забота о семьях погибших и получивших ранения на спецоперации должна быть в центре внимания.
О киевском режиме
- Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве;
- нынешний киевский режим утрачивает признаки государственности;
- все беды Украины и России начались после антиконституционного переворота 2014 года в Киеве;
- украинские власти каждый день совершают преступления против своего народа и народа России;
- в Конституции Украины нет способов продления президентской власти, ссылки на военное положение здесь не имеют значения;
- Киев может пойти на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, но это не поменяет ситуацию на поле боя.
"Деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. Скорее всего, так и будет", — указал российский лидер.
Нападение на Курскую область
- Действия ВСУ в приграничных регионах — это бессмысленная для них авантюра;
- нападение Украины на Курскую область — преступление, из-за действий боевиков страдает гражданское население;
- все злодеяния киевского режима должны быть зафиксированы, особенно в отношении мирного населения;
- российские спецслужбы должны найти и покарать преступников, действовавших в Курской области.
"И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил —выбросить противника с нашей территории", — отметил глава государства.
Ситуация в мире
- Военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной;
- действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить доминирование;
- США продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, стремясь нанести России стратегическое поражение;
- Штаты поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наемников и советников;
- новые военно-политические союзы образовываются в мире с подачи США;
- страны НАТО увеличивают военные расходы, у границ России сколачиваются ударные группировки войск;
- альянс наращивает присутствие в АТР, отрабатывает развертывание ракетных систем;
- США пугают свое население мифическими заявлениями, что Москва якобы планирует нападать на кого-то;
- Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать.
"(США. — Прим. ред.) продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них. — Прим. ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает. А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания", — указал Путин.
Дополнительные меры безопасности
- Серийный выпуск комплексов "Орешник" будет обеспечен в ближайшее время;
- "Орешник" при групповом применении нескольких комплексов одновременно сопоставим по мощи с применением ядерного оружия, но при этом не происходит радиоактивного заражения;
- одним из ключевых инструментов защиты суверенитета России остаются стратегические ядерные силы, их потенциал и развитие будут поддерживаться дальше;
- доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже составила 95%;
- важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений;
- в России необходимо отладить все вопросы серийного производства вооружений, в том числе гиперзвуковых систем;
- необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват;
- Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем.
Поручения по развитию Вооруженных сил
- Россия уделяет серьезное внимание наращиванию потенциала своих Вооруженных сил, Москве важно продолжить поступательное и системное развитие армии и флота;
- опыт СВО должен учитываться при определении приоритетных направлений развития вооружений;
- проявившие себя в боях российские офицеры и сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных сил;
- необходимо ускорить внедрение передовых технологий в военную сферу;
- среднее время устранения выявленных недостатков по ряду вооружений в России составляет пять-семь суток благодаря взаимодействию военных и ОПК;
- необходимо создать единый информационный контур, который объединит средства разведки и поражения;
- Россия должна налаживать военно-техническое сотрудничество с союзниками;
- нужно настраивать всю военную организацию России на совместную работу, в том числе это касается "народного ОПК";
- требуется нарастить производство БПЛА.
"Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", — отметил глава государства.