https://ria.ru/20241216/putin-1989400580.html

Многие обращения россиян к прямой линии Путина уже выполнили

Многие обращения россиян к прямой линии Путина уже выполнили - РИА Новости, 16.12.2024

Многие обращения россиян к прямой линии Путина уже выполнили

Многие обращения россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина, не требующие личного вмешательства главы государства, уже выполнены, они касаются,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:40

2024-12-16T11:40

2024-12-16T11:45

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Многие обращения россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина, не требующие личного вмешательства главы государства, уже выполнены, они касаются, например, приема ребенка в детский сад или организации медобследования, сообщил телеканал "Россия 1". "Многие вопросы и обращения уже решены, помогают активисты Народного фронта на местах. Как правило, это проблемы, не требующие личного вмешательства главы государства. Кто-то просит помочь устроить ребенка в детский сад, где-то необходимо медицинское обследование, а кто-то просит обратить внимание местных чиновников на проблему", - сообщили в эфире телеканала. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Количество обращений граждан РФ на прямую линию уже превысило один миллион.

https://ria.ru/20241216/putin-1989379337.html

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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным