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Вопрос цен на продукты вошел в число главных тем к прямой линии Путина - РИА Новости, 16.12.2024
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09:55 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/putin-1989379337.html
Вопрос цен на продукты вошел в число главных тем к прямой линии Путина
Вопрос цен на продукты вошел в число главных тем к прямой линии Путина - РИА Новости, 16.12.2024
Вопрос цен на продукты вошел в число главных тем к прямой линии Путина
Вопрос цен на продукты вошел в число самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил телеканал РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:55
2024-12-16T09:55
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вопрос цен на продукты вошел в число самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил телеканал "Россия 1". Среди наиболее популярных тем для обращений также социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, доступность лекарств. В частности, активисты Народного фронта взяли на контроль проблему нехватки физраствора в аптеках. Поскольку прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией президента, вопросы задают и журналисты. На мероприятии традиционно ожидается много журналистов из регионов, также будут и зарубежные представители СМИ. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Количество обращений граждан РФ на прямую линию уже превысило один миллион. -0-
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Вопрос цен на продукты вошел в число главных тем к прямой линии Путина

Цены на продукты стали одной из главных тем обращений на прямую линию Путина

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вопрос цен на продукты вошел в число самых актуальных тем, по которым жители России обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил телеканал "Россия 1".
Среди наиболее популярных тем для обращений также социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, доступность лекарств. В частности, активисты Народного фронта взяли на контроль проблему нехватки физраствора в аптеках.
Поскольку прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией президента, вопросы задают и журналисты. На мероприятии традиционно ожидается много журналистов из регионов, также будут и зарубежные представители СМИ.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Количество обращений граждан РФ на прямую линию уже превысило один миллион. -0-
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
СВО стала одной из главных тем обращений на прямую линию Путина
Вчера, 09:42
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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