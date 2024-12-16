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После обращений к Путину в аптеках провели рейды из-за дефицита физраствора - РИА Новости, 16.12.2024
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08:49 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/putin-1989365297.html
После обращений к Путину в аптеках провели рейды из-за дефицита физраствора
После обращений к Путину в аптеках провели рейды из-за дефицита физраствора - РИА Новости, 16.12.2024
После обращений к Путину в аптеках провели рейды из-за дефицита физраствора
Народный фронт провел рейд по аптекам ряда регионов РФ после обращений россиян в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" по поводу отсутствия у... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:49
2024-12-16T08:49
общество
здоровье - общество
россия
владимирская область
ростов-на-дону
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный фронт провел рейд по аптекам ряда регионов РФ после обращений россиян в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" по поводу отсутствия у фармацевтов физраствора, сообщили в пресс-службе Народного фронта. Как подчеркнули в организации, на прямую линию с Путиным поступило несколько сообщений о дефиците физраствора в аптеках из разных регионов страны. Граждане рассказали, что этот препарат широкого спектра применения раньше можно было легко купить по цене от 26 до 38 рублей. Теперь физраствор в аптеках найти сложно, признаются позвонившие в колл-центр россияне. При этом стоимость лекарственного средства на маркетплейсах выросла в десять раз - до 300-400 рублей. В Народном фронте отметили, что многочисленное число звонков по этому вопросу выявило системность проблемы нехватки препарата, вследствие чего сотрудники организации провели рейд во всех субъектах страны. "По сообщениям россиян, они не могут приобрести физраствор, так как в аптечных сетях его просто нет. Например, в обращении из Владимирской области отмечают, что физраствора в районе нет более месяца, в некоторых других регионах – с октября. И это напряженная ситуация, когда человек не может приобрести никакого объема: ни 10 миллилитров, ни 20, ни 400. Например, житель из Ростова-на-Дону написал, что есть все уколы, все необходимое, но физраствора при копеечной стоимости – 26 рублей – нет в аптеках. Возможно, именно низкая цена в розничной сети и сделала препарат невыгодным для производства", - приводятся в сообщении слова эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрия Цвича. В организации подчеркнули, что в большинстве регионов России подтвердились проблемы с поставками физраствора. В частности, в Алтайском крае представители Народного фронта проверили шесть аптек. В одной из них были обнаружены остатки лекарственного средства в ампулах и флаконах, в двух других аптеках только во флаконах, в трех остальных сотрудники движения физраствор не нашли. В Кабардино-Балкарии препарат удалось найти лишь в нескольких аптеках и купить два флакона по 500 миллилитров за 74 рубля каждый. Проблемы с поставками физраствора были также выявлены в Орловской, Мурманской областях. Более благоприятная ситуация с поиском препарата сложилась в Республике Саха и Кировской области. В свою очередь в Калмыкии Народному фронту удалось найти лишь пять флаконов по 400 миллилитров в одной из аптек, в других препарата в наличии не было, а фармацевты не смогли назвать предполагаемые сроки поставок, так как поставщиков на складах нет. В Хабаровском крае подчеркнули, что дефицит физраствора сохраняется уже около месяца. "Провизоры и специалисты здравоохранения подтверждают, что проблема существует. Она вызвана тем, что рост цен давно был жестко ограничен. Это хорошее решение, но у него есть обратная сторона: когда себестоимость превысила предельную отпускную цену, то производители просто перестали его отгружать. По некоторым данным, потребность россиян в физрастворе закрыта производством чуть более, чем на половину. Понятно, что запасы закончились, и надо было срочно принимать меры. Жаль, что прошло более двух месяцев с момента первых сигналов о недостатке физраствора до момента пересмотра цен. Сейчас цены пересмотрены, в аптеках подтверждают, что поставки возобновляются. Физраствор появится в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова руководителя бюро расследований Народного фронта Валерия Алексеева. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. К утру 13 декабря общее число запросов на Прямую линию превысило 600 тысяч. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.
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общество, здоровье - общество, россия, владимирская область, ростов-на-дону, владимир путин, валерий алексеев
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимирская область, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Валерий Алексеев
После обращений к Путину в аптеках провели рейды из-за дефицита физраствора

После звонков в кол-центр Путина в аптеках провели рейды по наличию физраствора

© РИА Новости / Александр Викулов | Перейти в медиабанкПроизвоство растворов для инъекций
Произвоство растворов для инъекций - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Викулов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный фронт провел рейд по аптекам ряда регионов РФ после обращений россиян в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" по поводу отсутствия у фармацевтов физраствора, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
Как подчеркнули в организации, на прямую линию с Путиным поступило несколько сообщений о дефиците физраствора в аптеках из разных регионов страны. Граждане рассказали, что этот препарат широкого спектра применения раньше можно было легко купить по цене от 26 до 38 рублей. Теперь физраствор в аптеках найти сложно, признаются позвонившие в колл-центр россияне. При этом стоимость лекарственного средства на маркетплейсах выросла в десять раз - до 300-400 рублей. В Народном фронте отметили, что многочисленное число звонков по этому вопросу выявило системность проблемы нехватки препарата, вследствие чего сотрудники организации провели рейд во всех субъектах страны.
Сотрудница колл-центра в штабе общественно-политического движения Общероссийский народный фронт принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Инвалиду доставили средства гигиены после звонка на прямую линию Путина
15 декабря, 08:57
"По сообщениям россиян, они не могут приобрести физраствор, так как в аптечных сетях его просто нет. Например, в обращении из Владимирской области отмечают, что физраствора в районе нет более месяца, в некоторых других регионах – с октября. И это напряженная ситуация, когда человек не может приобрести никакого объема: ни 10 миллилитров, ни 20, ни 400. Например, житель из Ростова-на-Дону написал, что есть все уколы, все необходимое, но физраствора при копеечной стоимости – 26 рублей – нет в аптеках. Возможно, именно низкая цена в розничной сети и сделала препарат невыгодным для производства", - приводятся в сообщении слова эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрия Цвича.
В организации подчеркнули, что в большинстве регионов России подтвердились проблемы с поставками физраствора. В частности, в Алтайском крае представители Народного фронта проверили шесть аптек. В одной из них были обнаружены остатки лекарственного средства в ампулах и флаконах, в двух других аптеках только во флаконах, в трех остальных сотрудники движения физраствор не нашли. В Кабардино-Балкарии препарат удалось найти лишь в нескольких аптеках и купить два флакона по 500 миллилитров за 74 рубля каждый.
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Проблемы с поставками физраствора были также выявлены в Орловской, Мурманской областях. Более благоприятная ситуация с поиском препарата сложилась в Республике Саха и Кировской области. В свою очередь в Калмыкии Народному фронту удалось найти лишь пять флаконов по 400 миллилитров в одной из аптек, в других препарата в наличии не было, а фармацевты не смогли назвать предполагаемые сроки поставок, так как поставщиков на складах нет. В Хабаровском крае подчеркнули, что дефицит физраствора сохраняется уже около месяца.
"Провизоры и специалисты здравоохранения подтверждают, что проблема существует. Она вызвана тем, что рост цен давно был жестко ограничен. Это хорошее решение, но у него есть обратная сторона: когда себестоимость превысила предельную отпускную цену, то производители просто перестали его отгружать. По некоторым данным, потребность россиян в физрастворе закрыта производством чуть более, чем на половину. Понятно, что запасы закончились, и надо было срочно принимать меры. Жаль, что прошло более двух месяцев с момента первых сигналов о недостатке физраствора до момента пересмотра цен. Сейчас цены пересмотрены, в аптеках подтверждают, что поставки возобновляются. Физраствор появится в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова руководителя бюро расследований Народного фронта Валерия Алексеева.
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В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.
Дрова - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Под Белгородом инвалид получил дрова после звонка на прямую линию Путина
15 декабря, 08:07
 
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