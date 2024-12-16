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Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 16.12.2024 (обновлено: 18:27 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin--1989431030.html
Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России
Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России - РИА Новости, 16.12.2024
Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ поблагодарил российских военнослужащих за героизм и защиту... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:45
2024-12-16T18:27
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ поблагодарил российских военнослужащих за героизм и защиту суверенитета России."Хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм и пожелать личному составу и гражданскому персоналу вооруженных сил, руководству министерства обороны успехов в службе, в сложной ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Путин благодарит военнослужащих, которые сражаются на передовой
Владимир Путин выступает на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны В начале выступления Президент сердечно поблагодарил военнослужащих, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой.
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россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России

Путин поблагодарил военнослужащих за героизм и защиту суверенитета России

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ поблагодарил российских военнослужащих за героизм и защиту суверенитета России.
"Хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм и пожелать личному составу и гражданскому персоналу вооруженных сил, руководству министерства обороны успехов в службе, в сложной ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России", - сказал глава государства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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