https://ria.ru/20241216/putin--1989431030.html
Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России
Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России - РИА Новости, 16.12.2024
Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ поблагодарил российских военнослужащих за героизм и защиту... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:45
2024-12-16T13:45
2024-12-16T18:27
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ поблагодарил российских военнослужащих за героизм и защиту суверенитета России."Хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм и пожелать личному составу и гражданскому персоналу вооруженных сил, руководству министерства обороны успехов в службе, в сложной ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России", - сказал глава государства.
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Путин благодарит военнослужащих, которые сражаются на передовой
Владимир Путин выступает на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны
В начале выступления Президент сердечно поблагодарил военнослужащих, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой.
2024-12-16T13:45
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россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России
Путин поблагодарил военнослужащих за героизм и защиту суверенитета России