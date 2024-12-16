https://ria.ru/20241216/putin--1989431030.html

Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России

Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России - РИА Новости, 16.12.2024

Путин поблагодарил военнослужащих за защиту суверенитета России

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ поблагодарил российских военнослужащих за героизм и защиту... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:45

2024-12-16T13:45

2024-12-16T18:27

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ поблагодарил российских военнослужащих за героизм и защиту суверенитета России."Хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм и пожелать личному составу и гражданскому персоналу вооруженных сил, руководству министерства обороны успехов в службе, в сложной ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Путин благодарит военнослужащих, которые сражаются на передовой Владимир Путин выступает на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны В начале выступления Президент сердечно поблагодарил военнослужащих, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой. 2024-12-16T13:45 true PT0M52S

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россия, безопасность, владимир путин