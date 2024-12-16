https://ria.ru/20241216/putin--1989428806.html

Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024

Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:40

2024-12-16T13:40

2024-12-16T14:02

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989427813.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность