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Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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13:40 16.12.2024 (обновлено: 14:02 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin--1989428806.html
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:40
2024-12-16T14:02
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989427813.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием, это политика сдерживания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Путин: Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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