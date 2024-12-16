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Пушилин рассказал, что должно быть основой для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.12.2024
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03:47 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/pushilin-1989354835.html
Пушилин рассказал, что должно быть основой для переговоров по Украине
Пушилин рассказал, что должно быть основой для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.12.2024
Пушилин рассказал, что должно быть основой для переговоров по Украине
Интересы России должны быть учтены, если начнутся переговоры по ситуации на Украине, задачи, поставленные перед РФ, должны стать основой этого процесса, заявил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T03:47
2024-12-16T03:47
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
нато
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Интересы России должны быть учтены, если начнутся переговоры по ситуации на Украине, задачи, поставленные перед РФ, должны стать основой этого процесса, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров, но в любом случае, все, что стоит в интересах страны, должно быть учтено. Те задачи, которые обозначены, должны быть основой для переговорного процесса", - сказал Пушилин. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, нато
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, НАТО
Пушилин рассказал, что должно быть основой для переговоров по Украине

Пушилин: задачи России должны быть основой для переговоров по Украине

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Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Интересы России должны быть учтены, если начнутся переговоры по ситуации на Украине, задачи, поставленные перед РФ, должны стать основой этого процесса, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров, но в любом случае, все, что стоит в интересах страны, должно быть учтено. Те задачи, которые обозначены, должны быть основой для переговорного процесса", - сказал Пушилин.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Украинские партии дискредитировали себя, заявил Пушилин
13 декабря, 15:43
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинНАТО
 
 
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