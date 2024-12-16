https://ria.ru/20241216/pushilin-1989354835.html

Пушилин рассказал, что должно быть основой для переговоров по Украине

Пушилин рассказал, что должно быть основой для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.12.2024

Пушилин рассказал, что должно быть основой для переговоров по Украине

Интересы России должны быть учтены, если начнутся переговоры по ситуации на Украине, задачи, поставленные перед РФ, должны стать основой этого процесса, заявил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T03:47

2024-12-16T03:47

2024-12-16T03:47

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

нато

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Интересы России должны быть учтены, если начнутся переговоры по ситуации на Украине, задачи, поставленные перед РФ, должны стать основой этого процесса, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров, но в любом случае, все, что стоит в интересах страны, должно быть учтено. Те задачи, которые обозначены, должны быть основой для переговорного процесса", - сказал Пушилин. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241213/pushilin-1989086559.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, нато