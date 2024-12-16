https://ria.ru/20241216/prozhitochnyy_minimum-1835376591.html

Прожиточный минимум: суть, размер в 2024 и 2025 годах, на что влияет

Прожиточный минимум 2025: как рассчитывается, размер, таблица по регионам

Прожиточный минимум: суть, размер в 2024 и 2025 годах, на что влияет

Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека. Составляющие и суть прожиточного минимума, что это... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:08

2024-12-16T18:08

2024-12-16T21:33

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москва

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европейская юридическая служба

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 16 де — РИА Новости. Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, необходимый для реализации базовых потребностей человека. Составляющие и суть прожиточного минимума, что это такое и как его рассчитывают, что в него входит, величина на душу населения в 2024 и 2025 годах в Москве и регионах, размеры по категориям: для работающего человека, ребенка и пенсионера, - в материале РИА Новости.Прожиточный минимумДо 2020 года прожиточный минимум представлял собой стоимость условной потребительской корзины: основных продовольственных продуктов (хлеба, овощей и фруктов, сахара, соли, чая, мяса, молока, масла, рыбы), непродовольственных товаров и услуг (например, платежей по ЖКХ)."С 2020 года прожиточный минимум рассчитывается так, как это принято в странах ЕС, то есть как определенный процент от медианного дохода гражданина страны, независимо от социальной группы, к которой он принадлежит", - объясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Для чего нуженПрожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:"Прожиточный минимум нужен при определении семьи или отдельного человека малоимущим. Так, если доход семьи на каждого ее члена или доход отдельно проживающего лица менее установленной суммы, то есть все основания для признания их малоимущими гражданами", - говорит Оксана Васильева.- Большинство людей не "мониторят" изменения показателя. Однако гражданам с небольшой зарплатой стоит знать о нем, особенно это касается семей с детьми. Также, это относится и к тем, кто претендует на статус банкрота. И в данном случае стоит знать, что получение прожиточного минимума положено не только самому должнику, но и иждивенцам. В результате банкрот может получать на себя и иждивенцев полную заработную плату или большую ее часть. Множество видов помощи предусмотрено для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, - уточняет Евгения Боднар, эксперт и юрист компании "Финансово-правовой Альянс".На что влияет- В России от величины прожиточного минимума трудоспособного человека зависят минимальный размер оплаты труда (прежде всего, в госсекторе) и размер минимальной пенсии по старости (если речь идёт о прожиточном минимуме пенсионеров). Также величина прожиточного минимума на конкретный год влияет на формирование расходной части федерального бюджета, еще к ней нередко бывают привязаны расходы по некоторым социальным программам федерального значения. Кроме того, статистические органы и глобальные финансовые институты используют установленную на конкретный год величину прожиточного минимума в стране для оценки благосостояния населения и сравнения с другими странами, - рассказывает Наталья Мильчакова.Как рассчитывается прожиточный минимумВеличина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год устанавливается правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.По словам Екатерины Тусляковой, медианный среднедушевой доход - это величина денежного дохода, относительно которой половина населения в целом по стране имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, другая половина - выше, и которая ежегодно исчисляется Росстатом.По российскому законодательству прожиточный минимум рассчитывается как 44,2% от медианного дохода россиянина."Считается, что новый метод более объективен, чем тот, который основан на стоимости потребительской корзины, поскольку размер прожиточного минимума в этом случае в меньшей степени зависит от субъективных факторов (в частности - от структуры условной потребительской корзины, которая на практике может отличаться от реальных расходов отдельных граждан). Кроме того, новый способ не предполагает возможности снижения значения прожиточного минимума (в отличие от стоимости потребительской корзины, состав которой пересматривался раз в квартал, что могло приводить к ее сезонному снижению)", - говорит Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.Прожиточный минимум в зависимости от категории гражданПо словам Оксаны Васильевой, прожиточный минимум устанавливается для трех категорий граждан:Величина федерального прожиточного минимума для трудоспособного населения с 1 января 2024 года составляет: 15 453 рубля, для пенсионеров - 13 290 рублей, для детей - 14 989 рублей. В 2025 году показатели будут увеличены до следующих значений:"Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в субъекте Российской Федерации, используется в том числе в целях вычисления социальной доплаты к пенсии. Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ( которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки", - объясняет Екатерина Туслякова.Величина прожиточного минимумаСогласно правилам, вступившим в действие с 1 января 2021 г., величина прожиточного минимума в целом по стране на очередной год должна устанавливаться до 1 июля текущего года, на душу населения в субъекте федерации - до 15 ноября.В МосквеВ Москве на 2024 год установлен прожиточный минимум в размере:На 2025 год:В Санкт-ПетербургеВ Северной столице Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.09.2023 N 980 на 2024 год утверждены следующие цифры:2025 год:В регионахВ настоящее время максимальный размер прожиточного минимума на душу населения - в Чукотском автономном округе (40 332 рубля), минимальный - в Липецкой области (12 826 рублей). Например, в республике Адыгея для трудоспособного населения он составляет 14 486 рублей, в Республике Алтай - 15 833 рублей, в Свердловской области - 16 675 рублей.Отличия прожиточного минимума от МРОТМРОТ - минимальная заработная плата, которую по итогам месяца работодатель обязан выплатить работнику. Прожиточный минимум - сумма, которая необходима для удовлетворения минимальных потребностей человека.Прогнозы и изменения в 2025 годуС 1 января 2025 года прожиточный минимум будет увеличен на 14,75% по сравнению с прошлым годом. В результате на эту же величину будут проиндексированы социальные пенсии и другие выплаты, зависящие от прожиточного минимума. В отличие от МРОТ, регионы в этом случае имеют право устанавливать собственную величину, которая может быть меньше федеральной.Мнение экспертаПо словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, суть прожиточного минимума заключается в установлении стоимости минимального, но приемлемого уровня жизни населения. Если доходы гражданина будут меньше установленной суммы, то предполагается, что ему их не хватит на самые базовые вещи для поддержания жизни."Правовую основу для определения прожиточного минимума в Российской Федерации и его учета при установлении гражданам РФ государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан Российской Федерации устанавливает Федеральный закон от 24.10.1997 №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", - поясняет Екатерина Туслякова, юрист Европейской юридической службы.

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https://ria.ru/20241209/ipoteka-1988064317.html

https://ria.ru/20241130/putin-1986652099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, санкт-петербург, европейская юридическая служба, федеральная служба государственной статистики (росстат)