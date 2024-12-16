https://ria.ru/20241216/prokuror-1989496070.html

Прокурор потребовал для жителя Люберец 23 года лишения свободы за госизмену

Прокурор потребовал для жителя Люберец 23 года лишения свободы за госизмену - РИА Новости, 16.12.2024

Прокурор потребовал для жителя Люберец 23 года лишения свободы за госизмену

Прокурор просит приговорить к 23 годам лишения свободы жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:31

2024-12-16T16:31

2024-12-16T16:32

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 23 годам лишения свободы жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона "Свобода России"*, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу назначить наказание в виде 23 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель в суде. По мнению прокурора, первые 4 года Жаркову необходимо провести в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима. По данным следствия, 23-летний Жарков вступил в контакт с представителями "Легиона "Свобода России"* через сайт, а позднее следовал их указаниям. В ноябре 2023 года его остановили полицейские в районе телевышки города Озёры, приняв за закладчика, опросили и отпустили. Жарков заявил им, что просто заблудился. Через несколько дней Жарков проник на территорию подмосковной военной части, но был обнаружен. Сначала на молодого человека составили административный протокол за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. В беседе с правоохранителями Жарков признался, что выполнял задание ВСУ и контактировал с представителями "Легиона", ему было поручено уничтожить арсенал артиллерийских снарядов. В ходе обыска дома у Жаркова обнаружили 8 бутылок с зажигательной смесью, а на компьютере – переписку с фотографиями телевышки и скриншотами карт военной части. Жаркову вменяется госизмена, участие в террористической организации и приготовление к диверсии. Суд приступил к рассмотрению дела в начале декабря, в ходе слушания Жарков заявил, что вину не признает, а давать показания не будет.* Организация признана в России террористической и запрещена

https://ria.ru/20240725/arest-1961988189.html

https://ria.ru/20240730/zhitel-1962856638.html

люберцы

россия

озеры

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, люберцы, россия, озеры, вооруженные силы украины