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Прокурор потребовал для жителя Люберец 23 года лишения свободы за госизмену - РИА Новости, 16.12.2024
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16:31 16.12.2024 (обновлено: 16:32 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/prokuror-1989496070.html
Прокурор потребовал для жителя Люберец 23 года лишения свободы за госизмену
Прокурор потребовал для жителя Люберец 23 года лишения свободы за госизмену - РИА Новости, 16.12.2024
Прокурор потребовал для жителя Люберец 23 года лишения свободы за госизмену
Прокурор просит приговорить к 23 годам лишения свободы жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:31
2024-12-16T16:32
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 23 годам лишения свободы жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона "Свобода России"*, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Прошу назначить наказание в виде 23 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель в суде. По мнению прокурора, первые 4 года Жаркову необходимо провести в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима. По данным следствия, 23-летний Жарков вступил в контакт с представителями "Легиона "Свобода России"* через сайт, а позднее следовал их указаниям. В ноябре 2023 года его остановили полицейские в районе телевышки города Озёры, приняв за закладчика, опросили и отпустили. Жарков заявил им, что просто заблудился. Через несколько дней Жарков проник на территорию подмосковной военной части, но был обнаружен. Сначала на молодого человека составили административный протокол за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. В беседе с правоохранителями Жарков признался, что выполнял задание ВСУ и контактировал с представителями "Легиона", ему было поручено уничтожить арсенал артиллерийских снарядов. В ходе обыска дома у Жаркова обнаружили 8 бутылок с зажигательной смесью, а на компьютере – переписку с фотографиями телевышки и скриншотами карт военной части. Жаркову вменяется госизмена, участие в террористической организации и приготовление к диверсии. Суд приступил к рассмотрению дела в начале декабря, в ходе слушания Жарков заявил, что вину не признает, а давать показания не будет.* Организация признана в России террористической и запрещена
https://ria.ru/20240725/arest-1961988189.html
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происшествия, люберцы, россия, озеры, вооруженные силы украины
Происшествия, Люберцы, Россия, Озеры, Вооруженные силы Украины
Прокурор потребовал для жителя Люберец 23 года лишения свободы за госизмену

Прокурор попросил 23 года для жителя Люберец, обвиняемого в подготовке диверсии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 23 годам лишения свободы жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене и подготовке диверсии по заданию "Легиона "Свобода России"*, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
«
"Прошу назначить наказание в виде 23 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель в суде.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Москве арестовали участника "Легиона "Свобода России"*
25 июля, 16:43
По мнению прокурора, первые 4 года Жаркову необходимо провести в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима.
По данным следствия, 23-летний Жарков вступил в контакт с представителями "Легиона "Свобода России"* через сайт, а позднее следовал их указаниям. В ноябре 2023 года его остановили полицейские в районе телевышки города Озёры, приняв за закладчика, опросили и отпустили. Жарков заявил им, что просто заблудился.
Через несколько дней Жарков проник на территорию подмосковной военной части, но был обнаружен. Сначала на молодого человека составили административный протокол за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект. В беседе с правоохранителями Жарков признался, что выполнял задание ВСУ и контактировал с представителями "Легиона", ему было поручено уничтожить арсенал артиллерийских снарядов. В ходе обыска дома у Жаркова обнаружили 8 бутылок с зажигательной смесью, а на компьютере – переписку с фотографиями телевышки и скриншотами карт военной части.
Жаркову вменяется госизмена, участие в террористической организации и приготовление к диверсии. Суд приступил к рассмотрению дела в начале декабря, в ходе слушания Жарков заявил, что вину не признает, а давать показания не будет.
* Организация признана в России террористической и запрещена
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Житель Красноярского края получил 14 лет колонии за подготовку к диверсии
30 июля, 10:09
 
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