https://ria.ru/20241216/professii-1989357010.html

Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году

Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024

Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году

Продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2024 году, в топ-пять также вошли операторы колл-центра и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T05:44

2024-12-16T05:44

2024-12-16T05:45

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589090852_0:329:3004:2019_1920x0_80_0_0_a8f5a697eece43acc0a33ec61c470e45.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам стали самыми востребованными специалистами в 2024 году, в топ-пять также вошли операторы колл-центра и бухгалтеры, следует из исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. В ходе исследования были проанализировали свыше 11 миллионов вакансий, размещенных в течение 2024 года. "Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году осталась неизменной – это менеджер по продажам (868 тыс. вакансий), продавец-консультант (кассир) (769 тыс.) и водитель (620 тыс.), у которых за год оказался один из самых высоких темпов роста вакансий среди топ-20 – +36%. Оператор колл-центра поднялся сразу на две позиции по сравнению с 2023 годом и занял 4 место, количество вакансий для них выросло за год на 63%. Замыкают топ-5 – бухгалтеры, для которых в 2024 году было открыто 300 тыс. вакансий", - говорится в исследовании. В этом году профессия "разнорабочий" впервые вошла в топ-10 и заняла седьмое место рейтинга - количество вакансий для таких специалистов выросло в 1,5 раза. Позиции упаковщика и кладовщика за год не претерпели существенных изменений и занимают восьмую и девятую строчки соответственно. На десятой позиции разместилась профессия врача - однако в 2023 году эти специалисты были на восьмом месте. В топ-20 вошли преимущественно рабочие и занятые в торговле и общепите. При этом программисты опустились за год на три позиции, до 15 места, а инженеры-конструкторы - также на три позиции, но до 13 места. Почти на треть за год выросли вакансии для курьеров, что обеспечило для них 12 место и рост сразу на три позиции. Впервые в топ-20 оказались сварщики – вакансии для них выросли за год на 26%, что отразилось на движении вверх сразу на 4 позиции, до 19 места. Замыкают топ-20 самых востребованных профессий администраторы магазинов и торговых залов, которые за год потеряли 4 позиции, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с 2023 годом. Меньше тысячи вакансий в 2024 году было открыто только для гейм-дизайнеров и бортпроводников.

https://ria.ru/20241216/opros-1989354956.html

https://ria.ru/20241216/avito-1989354232.html

https://ria.ru/20240927/kvartira-1974976978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия