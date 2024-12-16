https://ria.ru/20241216/proezd-1989415892.html

Свыше 1,5 тысячи дорожников Подмосковья обеспечили безопасный проезд

Свыше 1,5 тысячи дорожников Подмосковья обеспечили безопасный проезд - РИА Новости, 16.12.2024

Свыше 1,5 тысячи дорожников Подмосковья обеспечили безопасный проезд

Более 1,5 тысячи дорожных служб Подмосковья обеспечили круглосуточную уборку снега и противогололедную обработку на муниципальных и региональных дорогах за... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:49

2024-12-16T12:49

2024-12-16T12:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 1,5 тысячи дорожных служб Подмосковья обеспечили круглосуточную уборку снега и противогололедную обработку на муниципальных и региональных дорогах за выходные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Объем работ на муниципальной и региональной сети за два дня составил около 45 тысяч километров, а в ночь на понедельник очистили от снега и обработали противогололедными материалами около 10 тысяч километров. В первую очередь работы проводились на опасных участках дорог и трассах с высокой интенсивностью движения, в том числе в черте населенных пунктов", — пояснил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что более 1,5 тысячи дорожников и около 1,4 тысячи единиц специализированной техники обеспечивали безопасный проезд. В ведомстве призвали водителей с пониманием отнестись к работам уборочной техники — не парковать транспорт на остановках, не перекрывать проезды и выезды на дороги. Кроме того, водителям следует в такую погоду не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, не совершать резких маневров.

https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989404565.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), алексей гержик