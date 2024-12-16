https://ria.ru/20241216/primore-1989417280.html

Видео с тигрицей Севериной помогло узнать о ее потомстве

Видео с тигрицей Севериной помогло узнать о ее потомстве - РИА Новости, 16.12.2024

Видео с тигрицей Севериной помогло узнать о ее потомстве

Специалистам удалось снять редкое видео и подтвердить, что амурская тигрица по имени Северина, которая обосновалась в окрестностях туристического кластера... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:56

2024-12-16T12:56

2024-12-16T13:45

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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Специалистам удалось снять редкое видео и подтвердить, что амурская тигрица по имени Северина, которая обосновалась в окрестностях туристического кластера Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья, стала матерью трёх тигрят, а не двух, как фиксировалось ранее, сообщило учреждение. В июле, как ранее сообщал заповедник, специалисты узнали о том, что тигрица выкармливает потомство, но тигрята появились на записях фотоловушек Сихотэ-Алинского заповедника только в конце октября. Директор учреждения Светлана Сутырина уточняла, что камеры зафиксировали только двоих котят, но "возможно, не все тигрята еще появились на видео". "Инспектор Сихотэ-Алинского заповедника Сергей Шустов снял видео, на котором Северина с тремя тигрятами спокойно пересекли дорогу и исчезли в лесу. Эта радостная предновогодняя новость не только подтвердила статус Северины как многодетной матери, но и укрепила репутацию Сихотэ-Алинского заповедника как элитного "детского сада" для амурских тигров, где полосатые хищники успешно размножаются и выращивают потомство", - говорится в сообщении. Отмечается, что мониторинг по следам усложняли бесснежная осень и начало зимы, фотоловушки также не смогли зафиксировать весь выводок, поэтому видео тигрицы с тремя котятами можно считать редкой удачей. Специалисты также рассказали о характере Северины, за которой наблюдают с 2021 года. "За все эти годы она никогда не проявляла агрессию по отношению к людям, хотя ее часто видели из окон проезжающих машин... Северина привыкла к тому, что трасса и машины – часть ее участка, и спокойно относится к такому соседству. Она благополучно вырастила своего первенца, тигренка Добрыню, и сейчас он покинул заповедник в поисках собственного участка", - рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина, слова которой приводятся в сообщении. Тигрица Северина впервые стала мамой в 2022 году, причем это событие произошло в урочище Благодатное, где размещается туристический кластер заповедника, включающий в себя заповедный кордон с местами размещения и две оборудованные экологические тропы. Тигры с потомством в этом месте не наблюдались более 10 лет. Отцом первого тигренка Северины специалисты считают тигра Хана, ему же приписывают отцовство и в этот раз. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.

https://ria.ru/20240814/tigry-1966065116.html

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Многодетная тигрица Северина с тремя тигрятами в Сихотэ-Алинском заповеднике Многодетная тигрица Северина с тремя тигрятами попала на камеры в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае. Благодаря этим кадрам удалось выяснить, что у Северины на самом деле три котенка, а не два, как считалось раньше. 2024-12-16T12:56 true PT0M51S

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приморский край, светлана сутырина, добрыня, сихотэ-алинский заповедник, юнеско