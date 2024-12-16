https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html

"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому

"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 16.12.2024

"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому

Женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за то, что он насильно забирает их мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:01

2024-12-16T15:01

2024-12-16T18:15

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за то, что он насильно забирает их мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Каждый день украинки сражаются с комиссарами Зеленского за свободу своих мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского", — написала она, опубликовав кадры, на которых женщина бросается с кулаками на сотрудников ТЦК, затолкавших мужчину в машину.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html

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в мире, украина, владимир зеленский