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"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 16.12.2024
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15:01 16.12.2024 (обновлено: 18:15 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 16.12.2024
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому
Женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за то, что он насильно забирает их мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:01
2024-12-16T18:15
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за то, что он насильно забирает их мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Каждый день украинки сражаются с комиссарами Зеленского за свободу своих мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского", — написала она, опубликовав кадры, на которых женщина бросается с кулаками на сотрудников ТЦК, затолкавших мужчину в машину.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому

Журналистка Панченко: женщины на Украине не простят Зеленскому мобилизацию

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за то, что он насильно забирает их мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
"Каждый день украинки сражаются с комиссарами Зеленского за свободу своих мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского", — написала она, опубликовав кадры, на которых женщина бросается с кулаками на сотрудников ТЦК, затолкавших мужчину в машину.
© Кадр видео из соцсетейКадр видео, опубликованного в соцсети
Кадр видео, опубликованного в соцсети - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, опубликованного в соцсети
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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