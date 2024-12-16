https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 16.12.2024
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому
Женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за то, что он насильно забирает их мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:01
2024-12-16T15:01
2024-12-16T18:15
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за то, что он насильно забирает их мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Каждый день украинки сражаются с комиссарами Зеленского за свободу своих мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского", — написала она, опубликовав кадры, на которых женщина бросается с кулаками на сотрудников ТЦК, затолкавших мужчину в машину.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому
Журналистка Панченко: женщины на Украине не простят Зеленскому мобилизацию
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Женщины на Украине
не простят Владимира Зеленского
за то, что он насильно забирает их мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
"Каждый день украинки сражаются с комиссарами Зеленского за свободу своих мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского", — написала она, опубликовав кадры, на которых женщина бросается с кулаками на сотрудников ТЦК, затолкавших мужчину в машину.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.