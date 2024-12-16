https://ria.ru/20241216/prigovor-1989350099.html

Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук*

Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 16.12.2024

Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук*

Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T00:43

2024-12-16T00:43

2024-12-16T00:43

евгения беркович

светлана петрийчук

сирия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html

https://ria.ru/20240709/petriychuk-1958437999.html

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евгения беркович, светлана петрийчук, сирия