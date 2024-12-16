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Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 16.12.2024
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00:43 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989350099.html
Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук*
Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 16.12.2024
Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук*
Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T00:43
2024-12-16T00:43
евгения беркович
светлана петрийчук
сирия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html
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евгения беркович, светлана петрийчук, сирия
Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Сирия
Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук*

Апелляционный суд рассмотрит жалобы защиты на приговор Беркович и Петрийчук

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор
10 июля, 10:46
В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете.
Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
Беркович* и Петрийчук* вину не признают.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Песков отказался комментировать дело Петрийчук* и Беркович*
9 июля, 10:57
 
Евгения БерковичСветлана ПетрийчукСирия
 
 
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