https://ria.ru/20241216/prigovor-1989350099.html
Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук*
Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 16.12.2024
Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук*
Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T00:43
2024-12-16T00:43
2024-12-16T00:43
евгения беркович
светлана петрийчук
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_1a7d6cd57fa4287c8045e7cad5a1f093.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 10.00 мск. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html
https://ria.ru/20240709/petriychuk-1958437999.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_5a20458b838f405f01292436400cd014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгения беркович, светлана петрийчук, сирия
Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Сирия
Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович* и Петрийчук*
Апелляционный суд рассмотрит жалобы защиты на приговор Беркович и Петрийчук
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 10.00 мск.
В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович
* и Петрийчук
* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете.
Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию
. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
Беркович* и Петрийчук* вину не признают.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов