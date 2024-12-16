https://ria.ru/20241216/poroshenko-1989511519.html

Порошенко заявил о смене риторики на Украине

Порошенко заявил о смене риторики на Украине - РИА Новости, 16.12.2024

Порошенко заявил о смене риторики на Украине

Власти Украины в последний месяц сменили риторику, прекратив говорить о победе в конфликте с РФ, заявил экс-президент страны, глава оппозиционной партии... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:33

2024-12-16T17:33

2024-12-16T17:33

в мире

россия

украина

владимир зеленский

петр порошенко

мария захарова

нато

европейская солидарность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Власти Украины в последний месяц сменили риторику, прекратив говорить о победе в конфликте с РФ, заявил экс-президент страны, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Владимир Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Последние три недели из словаря власти полностью исчезло слово "победа". Это произошло сразу после презентации (Зеленским – ред.) "плана победы". Вместо этого говорят о заморозке и о поиске формулы мира. Я же считаю, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, обречены на поражение", - написал Порошенко в своем Telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, петр порошенко, мария захарова, нато, европейская солидарность