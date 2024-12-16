Рейтинг@Mail.ru
Польша импортировала российские удобрения на рекордную сумму, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 16.12.2024 (обновлено: 17:45 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/polsha-1989393814.html
Польша импортировала российские удобрения на рекордную сумму, пишут СМИ
Польша импортировала российские удобрения на рекордную сумму, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2024
Польша импортировала российские удобрения на рекордную сумму, пишут СМИ
Польша в 2024 году импортировала удобрений из России на рекордные 318 миллионов евро, сообщила газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:01
2024-12-16T17:45
экономика
польша
россия
германия
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:130:3072:1857_1920x0_80_0_0_e4c0645feeaf282070776cfbe100da80.jpg
ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Польша в 2024 году импортировала удобрений из России на рекордные 318 миллионов евро, сообщила газета Rzeczpospolita. "Объем минеральных удобрений, импортированных из России в Польшу за девять месяцев 2024 года, увеличился на 140%, до 952 тысяч тонн, а их стоимость — на 123%, до рекордных 318 миллионов евро. Для сравнения: мы импортировали удобрения из Германии на сумму чуть более 200 миллионов евро, а общий объем импорта удобрений в Польшу составляет более 1,1 миллиарда евро", — пишет издание. По словам аналитика рынка сельскохозяйственных ресурсов Института экономики сельского хозяйства и продовольствия Аркадиуша Залевского, больше удобрений из России Польша импортировала только в 2017 году. "Наблюдаемый рост импорта минеральных удобрений, особенно из стран с более низкими издержками производства, имеющих доступ к относительно дешевому природному газу, с одной стороны, приводит к снижению цен на внутреннем рынке, но с другой — вызывает усиление зависимости сельскохозяйственного производства в Польше от удобрений из-за границы, что в долгосрочной перспективе необязательно приведет к низким ценам на удобрения", — сказал он. Как утверждает издание, растущая зависимость не только Польши, но и всего Евросоюза от российских удобрений якобы представляет серьезную угрозу ее аграрному сектору и продовольственной безопасности и даже отражает его прежнюю зависимость от российского природного газа. По мнению газеты, это вызывает обеспокоенность по поводу "потенциальных геополитических слабостей". В ответ на призыв к Еврокомиссии о введении тарифов на удобрения из России и Белоруссии, поданный в конце ноября Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, другие страны ЕС заявили, что рассмотрят возможность поддержки инициативы Варшавы на более позднем этапе. По данным польского Министерства развития и технологий, таможенные пошлины могут достигать 30%. Но, как признало издание, Варшава не может рассчитывать на поддержку всех стран ЕС.
https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html
https://ria.ru/20241216/svyazi-1989357970.html
https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989284659.html
польша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, польша, россия, германия, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Польша, Россия, Германия, Евросоюз, Еврокомиссия
Польша импортировала российские удобрения на рекордную сумму, пишут СМИ

Rzeczpospolita: Польша импортировала удобрения из РФ на рекордные 318 млн евро

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Польша в 2024 году импортировала удобрений из России на рекордные 318 миллионов евро, сообщила газета Rzeczpospolita.
"Объем минеральных удобрений, импортированных из России в Польшу за девять месяцев 2024 года, увеличился на 140%, до 952 тысяч тонн, а их стоимость — на 123%, до рекордных 318 миллионов евро. Для сравнения: мы импортировали удобрения из Германии на сумму чуть более 200 миллионов евро, а общий объем импорта удобрений в Польшу составляет более 1,1 миллиарда евро", — пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Польше нужно ликвидировать Россию
30 октября, 08:00
По словам аналитика рынка сельскохозяйственных ресурсов Института экономики сельского хозяйства и продовольствия Аркадиуша Залевского, больше удобрений из России Польша импортировала только в 2017 году.
"Наблюдаемый рост импорта минеральных удобрений, особенно из стран с более низкими издержками производства, имеющих доступ к относительно дешевому природному газу, с одной стороны, приводит к снижению цен на внутреннем рынке, но с другой — вызывает усиление зависимости сельскохозяйственного производства в Польше от удобрений из-за границы, что в долгосрочной перспективе необязательно приведет к низким ценам на удобрения", — сказал он.
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Убийцы": в Польше потребовали разорвать связи с Украиной
Вчера, 06:03
Как утверждает издание, растущая зависимость не только Польши, но и всего Евросоюза от российских удобрений якобы представляет серьезную угрозу ее аграрному сектору и продовольственной безопасности и даже отражает его прежнюю зависимость от российского природного газа. По мнению газеты, это вызывает обеспокоенность по поводу "потенциальных геополитических слабостей".
В ответ на призыв к Еврокомиссии о введении тарифов на удобрения из России и Белоруссии, поданный в конце ноября Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, другие страны ЕС заявили, что рассмотрят возможность поддержки инициативы Варшавы на более позднем этапе. По данным польского Министерства развития и технологий, таможенные пошлины могут достигать 30%. Но, как признало издание, Варшава не может рассчитывать на поддержку всех стран ЕС.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте
15 декабря, 09:16
 
ЭкономикаПольшаРоссияГерманияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала