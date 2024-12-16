https://ria.ru/20241216/polsha-1989393814.html

Польша импортировала российские удобрения на рекордную сумму, пишут СМИ

Польша импортировала российские удобрения на рекордную сумму, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2024

Польша импортировала российские удобрения на рекордную сумму, пишут СМИ

Польша в 2024 году импортировала удобрений из России на рекордные 318 миллионов евро, сообщила газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:01

2024-12-16T11:01

2024-12-16T17:45

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ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Польша в 2024 году импортировала удобрений из России на рекордные 318 миллионов евро, сообщила газета Rzeczpospolita. "Объем минеральных удобрений, импортированных из России в Польшу за девять месяцев 2024 года, увеличился на 140%, до 952 тысяч тонн, а их стоимость — на 123%, до рекордных 318 миллионов евро. Для сравнения: мы импортировали удобрения из Германии на сумму чуть более 200 миллионов евро, а общий объем импорта удобрений в Польшу составляет более 1,1 миллиарда евро", — пишет издание. По словам аналитика рынка сельскохозяйственных ресурсов Института экономики сельского хозяйства и продовольствия Аркадиуша Залевского, больше удобрений из России Польша импортировала только в 2017 году. "Наблюдаемый рост импорта минеральных удобрений, особенно из стран с более низкими издержками производства, имеющих доступ к относительно дешевому природному газу, с одной стороны, приводит к снижению цен на внутреннем рынке, но с другой — вызывает усиление зависимости сельскохозяйственного производства в Польше от удобрений из-за границы, что в долгосрочной перспективе необязательно приведет к низким ценам на удобрения", — сказал он. Как утверждает издание, растущая зависимость не только Польши, но и всего Евросоюза от российских удобрений якобы представляет серьезную угрозу ее аграрному сектору и продовольственной безопасности и даже отражает его прежнюю зависимость от российского природного газа. По мнению газеты, это вызывает обеспокоенность по поводу "потенциальных геополитических слабостей". В ответ на призыв к Еврокомиссии о введении тарифов на удобрения из России и Белоруссии, поданный в конце ноября Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, другие страны ЕС заявили, что рассмотрят возможность поддержки инициативы Варшавы на более позднем этапе. По данным польского Министерства развития и технологий, таможенные пошлины могут достигать 30%. Но, как признало издание, Варшава не может рассчитывать на поддержку всех стран ЕС.

https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html

https://ria.ru/20241216/svyazi-1989357970.html

https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989284659.html

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экономика, польша, россия, германия, евросоюз, еврокомиссия