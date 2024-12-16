https://ria.ru/20241216/poezda-1989349593.html
Россия возобновляет пассажирское сообщение в КНДР после отмены в 2020 году
Россия возобновляет пассажирское сообщение в КНДР после отмены в 2020 году - РИА Новости, 16.12.2024
Россия возобновляет пассажирское сообщение в КНДР после отмены в 2020 году
Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется в понедельник, сообщили в РЖД. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T00:25
2024-12-16T00:25
2024-12-16T00:26
россия
ржд
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР возобновляется в понедельник, сообщили в РЖД. Пассажирское сообщение с КНДР было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД на прошлой неделе сообщили, что в вводом нового графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования Министерства железных дорог КНДР. Поезд возвращается в расписание 16 декабря и будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
https://ria.ru/20241215/poezda-1989273439.html
россия
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россия, ржд, кндр (северная корея)
Россия, РЖД, КНДР (Северная Корея)
Россия возобновляет пассажирское сообщение в КНДР после отмены в 2020 году
РЖД: Россия возобновляет пассажирское сообщение в КНДР после отмены в 2020 году