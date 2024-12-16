https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989491151.html

Почти 19 гектаров земли передали в МО для спортивной инфраструктуры

Почти 19 гектаров земли передали в МО для спортивной инфраструктуры - РИА Новости, 16.12.2024

Почти 19 гектаров земли передали в МО для спортивной инфраструктуры

Министерством имущественных отношений Подмосковья согласовано в этом году предоставление в постоянное и безвозмездное пользование 22 муниципальных земельных... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:08

2024-12-16T16:08

2024-12-16T16:08

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерством имущественных отношений Подмосковья согласовано в этом году предоставление в постоянное и безвозмездное пользование 22 муниципальных земельных участка общей площадью порядка 19 гектаров для развития спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства. Ежегодно в каждом городском округе региона устанавливают новые спортплощадки, а также приводятся в надлежащий вид уже имеющиеся. Таким образом, спортивная инфраструктура развивается в Подмосковье по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" и областной государственной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Так, учреждениям спорта городского округа Егорьевск переданы два земельных участка: Дворцу спорта "Егорьевск" - 0,18 гектара для устройства универсальной спортивной площадки в деревне Полбино и спорткомплексу "Мещера" - 0,73 гектара для проведения мероприятий по благоустройству футбольного поля с естественным покрытием на улице Фабричная в Егорьевске. Также дирекции заказчика капитального строительства согласовано предоставление земельного участка для комплексной реконструкции Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М. Ф. Трефилова, расположенной в городе Клин, на улице Чайковского, дом 14. В ходе работ будет произведен демонтаж нескольких блоков здания, реконструируют бассейн площадью порядка 540 квадратных метров, а также четырехэтажное административное здание. Кроме того, и многим другим городским округам также предоставили землю.

https://ria.ru/20241216/gaz-1989489247.html

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московская область (подмосковье), егорьевск, клин, спорт