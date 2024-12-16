Почти 19 гектаров земли передали в МО для спортивной инфраструктуры
Минимущество МО передало почти 19 гектаров земли для спортинфраструктуры
© iStock.com / amriphotoДевушка занимается бегом
© iStock.com / amriphoto
Девушка занимается бегом. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерством имущественных отношений Подмосковья согласовано в этом году предоставление в постоянное и безвозмездное пользование 22 муниципальных земельных участка общей площадью порядка 19 гектаров для развития спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Ежегодно в каждом городском округе региона устанавливают новые спортплощадки, а также приводятся в надлежащий вид уже имеющиеся. Таким образом, спортивная инфраструктура развивается в Подмосковье по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" и областной государственной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
Так, учреждениям спорта городского округа Егорьевск переданы два земельных участка: Дворцу спорта "Егорьевск" - 0,18 гектара для устройства универсальной спортивной площадки в деревне Полбино и спорткомплексу "Мещера" - 0,73 гектара для проведения мероприятий по благоустройству футбольного поля с естественным покрытием на улице Фабричная в Егорьевске.
Также дирекции заказчика капитального строительства согласовано предоставление земельного участка для комплексной реконструкции Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М. Ф. Трефилова, расположенной в городе Клин, на улице Чайковского, дом 14. В ходе работ будет произведен демонтаж нескольких блоков здания, реконструируют бассейн площадью порядка 540 квадратных метров, а также четырехэтажное административное здание. Кроме того, и многим другим городским округам также предоставили землю.