https://ria.ru/20241216/peskov-1989420124.html

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 16.12.2024

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной

Ни о каких переговорах с Украиной речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:09

2024-12-16T13:09

2024-12-16T13:09

политика

россия

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ни о каких переговорах с Украиной речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков напомнил, что Владимир Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Россией. "В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию. Пока ни о каких переговорах речи не идет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html

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политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский