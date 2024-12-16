https://ria.ru/20241216/peskov-1989420124.html
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 16.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной
Ни о каких переговорах с Украиной речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:09
2024-12-16T13:09
2024-12-16T13:09
политика
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ни о каких переговорах с Украиной речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков напомнил, что Владимир Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Россией. "В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию. Пока ни о каких переговорах речи не идет", - сказал Песков.
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политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Украиной
Песков заявил, что ни о каких переговорах с Украиной речи пока не идет