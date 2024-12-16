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Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР
Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:02
2024-12-16T13:02
2024-12-16T23:51
специальная военная операция на украине
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курская область
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дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР."Это вопрос к Минобороны", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать заявление военной разведки Украины об обнаружении якобы 30 погибших северокорейских военнослужащих на территории Курской области.
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россия, курская область, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР
Песков переадресовал в МО вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР