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Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 16.12.2024 (обновлено: 23:51 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/peskov-1989418296.html
Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР
Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР - РИА Новости, 16.12.2024
Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:02
2024-12-16T23:51
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР."Это вопрос к Минобороны", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать заявление военной разведки Украины об обнаружении якобы 30 погибших северокорейских военнослужащих на территории Курской области.
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россия, курская область, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР

Песков переадресовал в МО вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР.
"Это вопрос к Минобороны", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать заявление военной разведки Украины об обнаружении якобы 30 погибших северокорейских военнослужащих на территории Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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