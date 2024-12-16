https://ria.ru/20241216/peskov-1989418296.html

Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР

Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР - РИА Новости, 16.12.2024

Песков переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:02

2024-12-16T13:02

2024-12-16T23:51

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР."Это вопрос к Минобороны", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать заявление военной разведки Украины об обнаружении якобы 30 погибших северокорейских военнослужащих на территории Курской области.

https://ria.ru/20241213/oruzhie-1988935116.html

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курская область

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россия, курская область, украина, дмитрий песков, безопасность