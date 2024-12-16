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В Кремле ответили на вопрос о российских базах в Сирии - РИА Новости, 16.12.2024
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12:25 16.12.2024 (обновлено: 15:12 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/peskov-1989410319.html
В Кремле ответили на вопрос о российских базах в Сирии
В Кремле ответили на вопрос о российских базах в Сирии - РИА Новости, 16.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о российских базах в Сирии
Окончательных решений относительно российских военных баз в Сирии нет, это определится в ходе диалога, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:25
2024-12-16T15:12
сирия
дмитрий песков
россия
в мире
башар асад
москва
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Окончательных решений относительно российских военных баз в Сирии нет, это определится в ходе диалога, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога", — сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли решение о судьбе российских военных баз в Сирии.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений Российской Федерации.
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989347480.html
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сирия, дмитрий песков, россия, в мире, башар асад, москва, обострение ситуации в сирии — 2024
Сирия, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Башар Асад, Москва, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Кремле ответили на вопрос о российских базах в Сирии

Песков заявил об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Окончательных решений относительно российских военных баз в Сирии нет, это определится в ходе диалога, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога", — сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли решение о судьбе российских военных баз в Сирии.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в МосквуРоссия предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений Российской Федерации.
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СирияДмитрий ПесковРоссияВ миреБашар АсадМоскваОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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