В Кремле ответили на вопрос о российских базах в Сирии
Песков заявил об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Окончательных решений относительно российских военных баз в Сирии нет, это определится в ходе диалога, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога", — сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли решение о судьбе российских военных баз в Сирии.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений Российской Федерации.